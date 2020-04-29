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29 квітня 2020, середа, 12:56 11
Азія 2020-04-29T13:09:51+03:00
Українські Новини
На Балі знайшли двох мертвих українців

На Балі знайшли двох мертвих українців

Ольга Фандорина
Смерть, Балі, Смерть українців, Смерть за кордоном
місце смерті. фото: coconuts.co
місце смерті. фото: coconuts.co

В Індонезії на курортному острові Балі поліція з'ясовує причину загибелі двох українських громадян. Про це повідомляє місцеве видання Coconut. Як повідомляє Країна з посиланням на чат українських туристів, які відпочивали на Балі, ймовірні імена померлих – 54-річний Андрій Сусленко і 52-річна Тетяна Мьенчинская.

Тіла подружньої пари були знайдені в районі Кедонганан Бадунг напередодні ввечері в одній з квартир. Поліцію викликали сусіди, які помітили, що українці довго не виходять на вулицю.

"Після того, як вдалося відкрити кімнату, були виявлені два тіла, які лежали на підлозі без ознак життя", – розповіли в поліції.

Зазначається, що тіла обприскали дезінфікуючими засобами, перш ніж занурити їх у "швидку" і доставити в лікарню Санглах. У поліції заявили, що в якості запобіжного заходу покійні були евакуйовані за протоколами COVID-19. Ознак насильства на тілах немає.

Як повідомляли Українські Новини, Після введення карантину, який продовжили до 12 травня, і закриття кордонів, у складній ситуації опинилися українці на острові Балі (Індонезія), яких так і не евакуювали додому після спалаху коронавіруса.

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