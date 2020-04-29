У перші три місяці 2020 імпорт чорної ікри виріс в 2,7 разів

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2019 року, імпорт чорної ікри зріс на 168,5%, або на 2,87 млн ​​гривень до 4,573 млн гривень, а експорт цієї продукції - на 14,8%, або на 0,345 млн гривень до 2,668 млн гривень.

Про це сказано в даних митної статистики на сайті Державної митної служби.

65% імпорту в Україну - це ікра походженням з Китаю, 12,8% - імпорт ікри з невідомої країни походження.

Росія в митній статистиці не згадується.

Країна поставки для більшої частини експорту чорної ікри з України не вказана в митній статистиці.

Імпорт чорної ікри в 1 кварталі в розрізі за країною походження товару, тис. гривень:

Країна походження товару 1 квартал 2019 1 квартал 2020 Динаміка, % Китай 426,8 2986 599,6 Невідомо 970,1 561,4 -42,1 Уругвай 0 472,4 ЄС 306,1 252,6 -17,5 Бельгія 0 152,4 Нідерланди 0 129,1 Білорусія 0 19,5 Всього 1703 4573,4 168,5



Експорт чорної ікри в 1 кварталі в розрізі за країною-партнером, тис. гривень:

Країна-партнер 1 квартал 2019 1 квартал 2020 Динаміка, % Невідомо 2323,4 2059,3 -11,4 США 0 609,1 Всього 2323,4 2668,4 14,8

Як повідомляли Українські Новини, українців стали їсти більше устриць: з початку року їх імпорт зріс майже на 16%.

Також в 2019 Україна імпортувала автомобілів на рекордні 3,6 млрд доларів.