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29 квітня 2020, середа, 11:55 8
Економіка 2020-04-29T12:08:25+03:00
Українські Новини
У перші три місяці 2020 імпорт чорної ікри виріс в 2,7 разів

У перші три місяці 2020 імпорт чорної ікри виріс в 2,7 разів

Анна Рудык
імпорт товарів, Чорна ікра, Експорт, імпорт
Чорна ікра. Фото: pixabay
Чорна ікра. Фото: pixabay

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2019 року, імпорт чорної ікри зріс на 168,5%, або на 2,87 млн ​​гривень до 4,573 млн гривень, а експорт цієї продукції - на 14,8%, або на 0,345 млн гривень до 2,668 млн гривень.

Про це сказано в даних митної статистики на сайті Державної митної служби.

65% імпорту в Україну - це ікра походженням з Китаю, 12,8% - імпорт ікри з невідомої країни походження.

Росія в митній статистиці не згадується.

Країна поставки для більшої частини експорту чорної ікри з України не вказана в митній статистиці.

Імпорт чорної ікри в 1 кварталі в розрізі за країною походження товару, тис. гривень:

Країна походження товару 1 квартал 2019 1 квартал 2020 Динаміка, %
Китай 426,8 2986 599,6
Невідомо 970,1 561,4 -42,1
Уругвай 0 472,4  
ЄС 306,1 252,6 -17,5
Бельгія 0 152,4  
Нідерланди 0 129,1  
Білорусія 0 19,5  
Всього 1703 4573,4 168,5
       


Експорт чорної ікри в 1 кварталі в розрізі за країною-партнером, тис. гривень:

Країна-партнер 1 квартал 2019 1 квартал 2020 Динаміка, %
Невідомо 2323,4 2059,3 -11,4
США 0 609,1  
Всього 2323,4 2668,4 14,8

Як повідомляли Українські Новини, українців стали їсти більше устриць: з початку року їх імпорт зріс майже на 16%.

Також в 2019 Україна імпортувала автомобілів на рекордні 3,6 млрд доларів.

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