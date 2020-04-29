підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
29 квітня 2020, середа, 10:39 10
Верховна Рада і партії 2020-04-29T13:00:06+03:00
Українські Новини
За підсумками першого кварталу медицина в держбюджеті недофінансована на 18%, - Льовочкін

За підсумками першого кварталу медицина в держбюджеті недофінансована на 18%, - Льовочкін

Сергій Паламаренко
Бюджет, Медицина, Опозиційна платформа - За життя, ОП-ЗЖ, Льовочкін
Сергій Льовочкін Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін Фото: lovochkin.org

Багато проблем медицини, які спливли в зв'язку з пандемією коронавируса, були закладені самою владою, яка недодавала кошти на охорону здоров'я. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства щодо виконання держбюджету в першому кварталі, інформує персональний портал політика.

Політик зазначив, що за підсумками перших трьох місяців держбюджет недобрав 27,6 млрд планових доходів, що становить 11,6% від загальної суми. Причому левова частка недобору - 26,5 мільярда - припадає на податкову та митну служби.

"Влада протягом півроку спостерігала за бюджетною кризою, що відбувалася з вини фіскальних органів, не роблячи ніяких дій. Тому вина за бюджетну кризу, що почалася ще до карантину, лежить на уряді в цілому - як старому, так і новому", - заявив народний депутат.

За його словами, недофінансування цілого ряду бюджетних напрямків стало логічним наслідком провалу з наповненням дохідної частини.

"Однак і в цьому випадку пріоритети розставлялися невірно: медицина в першому кварталі була недофінансована на 18% у загальному фондi держбюджету, причому в березні, коли вже був введений карантин, недостача коштів за цією статтею витрат навіть збільшилася в порівнянні з попередніми двома місяцями", - повідомив Сергій Льовочкін.

Політик переконаний, що Кабмін повністю так і не усвідомив, які статті бюджету повинні в нинішніх умовах фінансуватися в першу чергу. Тому, крім медицини, в першому кварталі виявився недофінансованим на 6,8% (5,6 млрд гривень) соціальний захист населення на 6,8%, на 23% (1,2 млрд) - підтримка економіки.

"Хоча в зв'язку з епідемією і кризою має бути все навпаки - ці витрати слід фінансувати в пріоритетному режимі, як мінімум дотримуючись плану, не кажучи про його збільшення. Так роблять усі країни, у яких є професійний уряд", - сказав він.

"Найгірше те, що і в новому варіанті бюджету ці пріоритети не позначені. Тому опозиційна платформа - За життя наполягає на прийнятті змін до держбюджету, які записані в нашому Антикризовому планi. Інакше його недовиконання за підсумками наступних кварталів виявиться ще більш катастрофічним, ніж у перші три місяці", - резюмував народний депутат.

Більше новин про: Бюджет Медицина Опозиційна платформа - За життя ОП-ЗЖ Льовочкін

Владі потрібно виконати рішення Конституційного су...
На кожного померлого від коронавірусу в Україні пр...
Влада хоче продовжити карантин, оскільки не має ст...
Бойко оскаржить в Конституційному Суді закон про р...
В Україні другий день поспіль зростає захворюваність на коронавірус
Україна 49-й день на карантині: до його закінчення залишилось менше двох тижнів
Новини
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Як контролюють режим самоізоляції в Києві. Відповідальність за порушення 12:29
Порт "НІКА-ТЕРА" передав миколаївським лікарням нову партію медичного обладнання 12:21
Правоохоронні структури отримують відсоток від діяльності конвертаційних центрів, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини 12:21
У Києві кількість нових випадків коронавірусу зменшилася. Всього в столиці 1,3 тис. інфікованих 12:10 Інфографіка
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
більше новин
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів 10:15
більше новин
Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok