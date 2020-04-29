За підсумками першого кварталу медицина в держбюджеті недофінансована на 18%, - Льовочкін

Багато проблем медицини, які спливли в зв'язку з пандемією коронавируса, були закладені самою владою, яка недодавала кошти на охорону здоров'я. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства щодо виконання держбюджету в першому кварталі, інформує персональний портал політика.

Політик зазначив, що за підсумками перших трьох місяців держбюджет недобрав 27,6 млрд планових доходів, що становить 11,6% від загальної суми. Причому левова частка недобору - 26,5 мільярда - припадає на податкову та митну служби.

"Влада протягом півроку спостерігала за бюджетною кризою, що відбувалася з вини фіскальних органів, не роблячи ніяких дій. Тому вина за бюджетну кризу, що почалася ще до карантину, лежить на уряді в цілому - як старому, так і новому", - заявив народний депутат.

За його словами, недофінансування цілого ряду бюджетних напрямків стало логічним наслідком провалу з наповненням дохідної частини.

"Однак і в цьому випадку пріоритети розставлялися невірно: медицина в першому кварталі була недофінансована на 18% у загальному фондi держбюджету, причому в березні, коли вже був введений карантин, недостача коштів за цією статтею витрат навіть збільшилася в порівнянні з попередніми двома місяцями", - повідомив Сергій Льовочкін.

Політик переконаний, що Кабмін повністю так і не усвідомив, які статті бюджету повинні в нинішніх умовах фінансуватися в першу чергу. Тому, крім медицини, в першому кварталі виявився недофінансованим на 6,8% (5,6 млрд гривень) соціальний захист населення на 6,8%, на 23% (1,2 млрд) - підтримка економіки.

"Хоча в зв'язку з епідемією і кризою має бути все навпаки - ці витрати слід фінансувати в пріоритетному режимі, як мінімум дотримуючись плану, не кажучи про його збільшення. Так роблять усі країни, у яких є професійний уряд", - сказав він.

"Найгірше те, що і в новому варіанті бюджету ці пріоритети не позначені. Тому опозиційна платформа - За життя наполягає на прийнятті змін до держбюджету, які записані в нашому Антикризовому планi. Інакше його недовиконання за підсумками наступних кварталів виявиться ще більш катастрофічним, ніж у перші три місяці", - резюмував народний депутат.