Не зважаючи на карантин, чимало мостів і доріг Києва "почервоніли" від корків

Не дивлячись на триваючі карантинні заходи та заклики влади утриматися від активного переміщення Києвом, дорожня ситуація, що склалася на ранок 29 квітня, свідчила про масове ігнорування населенням протиепідемічними обмежень і заходів. Про це свідчили карти дорожніх заторів, розміщені в основних пошукових системах всесвітньої павутини.

За даними інтернет-пошукачів, на початку дня найбільш проблемними були переїзди з лівого на правий берег столиці через київські мости. Практично всі дані руху на шляхопроводах через Дніпро свідчили про проблемний рух.

Так само у червоний "корковий" колір були пофарбовані основні розв'язки на міських магістралях. Втім, дані мережі інтернет, характеризували загальну ситуацію в столиці України на "трієчку" за десятибальною шкалою дорожнього трафіку.

Як повідомляли Українські Новини, Комунальне підприємство "Київавтодор" частково обмежило рух на з'їзді з вулиці Василенка на проспект Перемоги 15 і 18 квітня, на вулиці Малевича - з 16 квітня до 17 травня.