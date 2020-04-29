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29 квітня 2020, середа, 10:09 7 Карта
Транспорт 2020-04-29T10:30:01+03:00
Українські Новини
Не зважаючи на карантин, чимало мостів і доріг Києва "почервоніли" від корків

Не зважаючи на карантин, чимало мостів і доріг Києва "почервоніли" від корків

Ірина Дорофейчук
Транспорт, Рух, Дорога, автомобілі, Корки
Затори на автошляхах. Фото: rubryka.com
Затори на автошляхах. Фото: rubryka.com

Не дивлячись на триваючі карантинні заходи та заклики влади утриматися від активного переміщення Києвом, дорожня ситуація, що склалася на ранок 29 квітня, свідчила про масове ігнорування населенням протиепідемічними обмежень і заходів. Про це свідчили карти дорожніх заторів, розміщені в основних пошукових системах всесвітньої павутини.

За даними інтернет-пошукачів, на початку дня найбільш проблемними були переїзди з лівого на правий берег столиці через київські мости. Практично всі дані руху на шляхопроводах через Дніпро свідчили про проблемний рух.

Так само у червоний "корковий" колір були пофарбовані основні розв'язки на міських магістралях. Втім, дані мережі інтернет, характеризували загальну ситуацію в столиці України на "трієчку" за десятибальною шкалою дорожнього трафіку.

Як повідомляли Українські Новини, Комунальне підприємство "Київавтодор" частково обмежило рух на з'їзді з вулиці Василенка на проспект Перемоги 15 і 18 квітня, на вулиці Малевича - з 16 квітня до 17 травня.

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