У січні-лютому Україна купувала тільки російське ядерне паливо

У січні-лютому 2020 року Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЕЛ") ядерне паливо на суму 12,965 млн доларів, у компанії Westinghouse (виробництво в Швеції) - на суму 7,9 тис. доларів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Всього за вказаний період Україна імпортувала ядерне паливо на суму 12,973 млн доларів.

Таким чином, частка Westinghouse в січні-лютому склала 0,06%, частка "Твелу" - 99,94%.

Як повідомляли Українські Новини, Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.

В 2019 році Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЕЛ") ядерне паливо на суму 240,909 млн доларів, у компанії Westinghouse (виробництво в Швеції) - на суму 155,98 млн доларів.

Таким чином, частка Westinghouse 2019 рік склала 39,3%, частка "Твелу" - 60,7%.