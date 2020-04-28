На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця

На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і

Коронавірус в Україні поки залишається значно більш рідкісною причиною смертей, ніж звичайний грип, алкогольні отруєння або самогубства, і мізерно малою цифрою порівняно зі смертністю від серцево-судинних захворювань або раку. До такого висновку приходиш, порівнюючи статистику смертності від COVID-19 з офіційними даними Держкомстату по смертності від інших причин.

Так, за період з 13 березня по 28 квітня 2020 року (46 днів) в Україні зареєстровано 239 смертей, причиною яких названо COVID-19. Середня смертність за цей період склала близько 5 чоловік в день. Правда, в період з 1 квітня реєструвалися лише поодинокі випадки смертності, а піковими виявилися 19-22 квітня, коли щодня фіксувалися по 10-13 смертей.

У той же час, згідно опублікованій Державним комітетом статистики України даними за січень-лютий 2020 року (60 днів), смертність від грипу і пневмонії виявилася в чотири рази вищою і склала 1326 випадків, або в середньому 22 випадки на день.

В середньому 10 осіб на добу помирають від туберкульозу. Стільки ж - від хвороб, спричинених вірусом імунодефіциту людини. 11 осіб помирають від алкогольної кардіоміопатії, плюс ще 5 чоловік на добу - від алкогольної хвороби печінки, і ще 7 людей на день потрапляють до розділу "отруїлися", у тому числі - алкоголем.

Щодня 11 людей гинуть в ДТП, 14 осіб накладають на себе руки і кінчають самогубством і ще 4 людини стають жертвами вбивств і нападів.

Найбільш частою причиною смерті українців залишається ішемічна хвороба серця (ІХС). Щоденно від неї помирають 787 українців. Правда, справедливості заради, варто відзначити, що в цей розділ статистики зазвичай включають всіх померлих з "природних причин" і від старості. 222 людини на добу помирають від раку. Ще 225 осіб помирають від цереброваскулярних хвороб кровоносної системи.