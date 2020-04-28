підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Медицина
  • На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця
28 квітня 2020, вівторок, 12:59 17
Медицина 2020-04-28T14:00:03+03:00
Українські Новини
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і

На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця

Тетяна Зотова
Медицина, Статистика, Смертність, Пандемія, Коронавірус
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Коронавірус в Україні поки залишається значно більш рідкісною причиною смертей, ніж звичайний грип, алкогольні отруєння або самогубства, і мізерно малою цифрою порівняно зі смертністю від серцево-судинних захворювань або раку. До такого висновку приходиш, порівнюючи статистику смертності від COVID-19 з офіційними даними Держкомстату по смертності від інших причин.

Так, за період з 13 березня по 28 квітня 2020 року (46 днів) в Україні зареєстровано 239 смертей, причиною яких названо COVID-19. Середня смертність за цей період склала близько 5 чоловік в день. Правда, в період з 1 квітня реєструвалися лише поодинокі випадки смертності, а піковими виявилися 19-22 квітня, коли щодня фіксувалися по 10-13 смертей.

У той же час, згідно опублікованій Державним комітетом статистики України даними за січень-лютий 2020 року (60 днів), смертність від грипу і пневмонії виявилася в чотири рази вищою і склала 1326 випадків, або в середньому 22 випадки на день.

В середньому 10 осіб на добу помирають від туберкульозу. Стільки ж - від хвороб, спричинених вірусом імунодефіциту людини. 11 осіб помирають від алкогольної кардіоміопатії, плюс ще 5 чоловік на добу -  від алкогольної хвороби печінки, і ще 7 людей на день потрапляють до розділу "отруїлися", у тому числі - алкоголем.

Щодня 11 людей гинуть в ДТП, 14 осіб накладають на себе руки і кінчають  самогубством і ще 4 людини стають жертвами вбивств і нападів.

Найбільш частою причиною смерті українців залишається ішемічна хвороба серця (ІХС). Щоденно від неї помирають 787 українців. Правда, справедливості заради, варто відзначити, що в цей розділ статистики зазвичай включають всіх померлих з "природних причин" і від старості. 222 людини на добу помирають від раку. Ще 225 осіб помирають від цереброваскулярних хвороб кровоносної системи.

Більше новин про: Медицина Статистика Смертність Пандемія Коронавірус

Новий в.о. Національного інституту раку заявляє пр...
Митна служба відкрила статистику ввезення та вивез...
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 201 591 людин...
Влада Пакистану схвалила пакет економічної допомог...
Відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві
У Києві за добу 78 нових випадків коронавірусу, заразилася 7-місячна дитина
Новини
Екс-главі МОЗу Уляні Супрун не довіряють 63% українців, – опитування 14:02
Доказів провини Мангера і Левіна по справі Гандзюк досить, - Венедіктова 14:00
Голова ЦВК Діденко в березні отримав премій та надбавок майже в 1,5 рази більше окладу 13:37
На початку карантину ринок побутової техніки упав на 37%, на початку квітня - зріс на 8% 13:27
Кабінет громадянина України: які дані має держава про вас 13:21
більше новин
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі 20:52
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
У Херсонській області фермери заблокували міжнародну трасу через закриті ринки 15:28
більше новин
В Україні 9,4 тис. випадків коронавірусу, загинули майже 240 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok