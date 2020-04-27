подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Пирятинский деликатес" потеснил "Нафтогаз Украины" из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле
27 апреля 2020, понедельник, 11:49 1087
Экономика 2020-04-27T11:49:01+03:00
Українські Новини
"Пирятинский деликатес" потеснил "Нафтогаз Украины" из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле

"Пирятинский деликатес" потеснил "Нафтогаз Украины" из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле

Павел Твердохлиб
Газ, Нафтогаз, Пирятинский деликатес
Газ. Фото: пресс-служба
Газ. Фото: пресс-служба "Черниговгаз"

ООО "Пирятинский деликатес" с начала апреля импортировало 9,4 млн куб м природного газа. В период с 1 по 20 апреля компания вошла в десятку крупнейших импортеров газа в Украину, обойдя НАК "Нафтогаз Украины", информирует портал expro.com.ua.

По расчетам ExPro потребление природного газа ООО "Пирятинский деликатес" составляет около 4-6 тыс куб м в месяц. С марта компания начала импорт природного газа, всего в период март-апрель импортировала почти 20 млн куб м.

По данным репортеров компания покупала газ на границе у компании SGAS, которая зарегистрирована в Словакии на Юрия Полищука.

SGAS занимается поставками газа в Украину, в 2020 среди его покупателей две компании: ООО "Пирятинский деликатес" и ООО "Газ Ком Трейд". В 2019р SGAS поставляла газ для ООО "Спец Газ Энерго", в 2018р - для ООО "Интер Газ Трейдинг".

ООО "Газ Ком Трейд" крупный импортер газа - с начала года компания импортировала почти 90 млн куб м газа, а также 11,5 млн куб м растаможила из режима "таможенный склад". В прошлом году "Газ Ком Трейд" импортировала около 180 млн куб м газа, большую часть которого приобрела у Colombanier Analytics.

В ноябре 2019 в СМИ появилась информация, что Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту контрабанды природного газа на таможенной территории Украины. ООО "Трейдер Газ", в 2019, импортировало 171 млн куб м газа, а растаможило - только 40 млн куб м газа. В деле контрабанды газа ООО "Трейдер Газ" фигурировала ООО "Газ Ком Трейд".

Справка:

ООО "Пирятинский деликатес" производитель замороженных полуфабрикатов и мороженого. Основатель БЕВЕРЛАЙФ (Великобритания). Директор Ананян Рафаэл. Конечный бенефициар Велян Андраник Исакович житель Армении.

В 2019 компания победила в трех тендерах Министерства обороны на поставку продуктов питания на сумму 40 млн грн.

"Пирятинский деликатес" также фигурирует в нескольких судебных процессах, как хозяйственных так и уголовных. В частности, ходе досудебного расследования в уголовном производстве №42020170000000017 Киевского районного суда г. Полтавы Дело №552/631/ предварительно установлено, что должностные лица "Пирятинский деликатес" осуществили покушение на присвоение имущества в особо крупных размерах. Речь идет о махинациях с налоговыми декларациями по НДС (возмещение по несуществующим взаимоотношениям), убытки государства оцениваются в 935 тыс грн.

Больше новостей о: Газ Нафтогаз Пирятинский деликатес

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Новости
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
Гривна начала дорожать. Курс НБУ на 28 апреля 13:05
6 монахов вернулись в Киево-Печерскую Лавру, выздоровев от коронавируса 13:02
Предправления "Киевгорстроя" считает нужной госпрограму дешевой ипотеки 12:58
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Как живет киевское метро на карантине и когда его смогут открыть 12:48
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
больше новостей
Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok