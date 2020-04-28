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28 квітня 2020, вівторок, 06:15 6
Суспільство 2020-04-28T11:15:04+03:00
Українські Новини
Як правильно брати зразок на коронавірус, – медики дали рекомендації

Як правильно брати зразок на коронавірус, – медики дали рекомендації

Ирина Николенко
Коронавірус, Covid-19, медична маска, антисептик, Тестування на коронавірус

Поки в Міністерстві охорони здоров'я мають намір збільшити кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), фахівці Центру громадського здоров'я вкотре нагадали медикам про те, як потрібно брати, зберігати і транспортувати зразки для тестування на наявність вірусу Covid-19. Детальну інструкцію опублікували на сторінці Центру в Facebook.

Медики або працівники мобільних медичних бригад, які відбирають зразки, обов'язково повинні бути в засобах індивідуального захисту. "Медична маска або респіратор класу захисту не нижче FFP2, захисні окуляри або щиток для обличчя, ізоляційний захисний халат і шапочка, рукавички" – йдеться в відеоінструкції.

Перед тим як відбирати біологічний матеріал, медики повинні провести гігієнічну обробку рук спиртовмісним антисептиком і одягти засоби індивідуального захисту.

Якщо потрібно брати кілька зразків поспіль, між пацієнтами потрібно лише змінити рукавички і провести гігієнічну обробку рук. Також забороняється використовувати один тампон або зонд для відбору зразка з відділу ротової порожнини або носа. "Після цього помістіть тампон або зонд в стерильну пробірку з 2-3 мл транспортного середовища з мазком із зіву. Прокрутіть до 10 разів, після чого – утилізувати", – повідомляється в відеоінструкції. Докладно про те, як брати зразок на Covid-19 дивіться у відео.

https://www.youtube.com/watch?v=efHKM9lZvKY" frameborder="0" allowfullscreen>

В умовах пандемії зразок на коронавірус з допомогою тесту став вже звичністю.

https://www.youtube.com/watch?v=x2Rx7NwGENA" frameborder="0" allowfullscreen>
https://www.youtube.com/watch?v=qld-qrbXjao" frameborder="0" allowfullscreen>

В той час, як з кожним днем збільшується кількість інфікованих коронавірусом, медики нагадують, як вберегти себе від зараження.

Як вберегти себе від зараження

  • Тримати дистанцію не менше 1,5-2 метри від людей з симптомами ГРВІ.
  • Не можна торкатися руками до обличчя, осбливо до слизових оболонок.
  • Часто і ретельно мити руки з милом упродовж 20-40 секунд. Дезінфікувати руки антисептиком.
  • Термічно обробляти продукти харчування, особливо м'ясо.
  • Не займатися самолікуванням, якщо виникли симптоми коронавірусу, відразу звертатися до сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські новини, за добу кількість інфікованих зросла до 9 тисяч. У той же час вірусологи припускають, після скасування карантину, можливий сплеск хворих Covid-19.

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