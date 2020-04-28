Як правильно брати зразок на коронавірус, – медики дали рекомендації

Поки в Міністерстві охорони здоров'я мають намір збільшити кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), фахівці Центру громадського здоров'я вкотре нагадали медикам про те, як потрібно брати, зберігати і транспортувати зразки для тестування на наявність вірусу Covid-19. Детальну інструкцію опублікували на сторінці Центру в Facebook.

Медики або працівники мобільних медичних бригад, які відбирають зразки, обов'язково повинні бути в засобах індивідуального захисту. "Медична маска або респіратор класу захисту не нижче FFP2, захисні окуляри або щиток для обличчя, ізоляційний захисний халат і шапочка, рукавички" – йдеться в відеоінструкції.

Перед тим як відбирати біологічний матеріал, медики повинні провести гігієнічну обробку рук спиртовмісним антисептиком і одягти засоби індивідуального захисту.

Якщо потрібно брати кілька зразків поспіль, між пацієнтами потрібно лише змінити рукавички і провести гігієнічну обробку рук. Також забороняється використовувати один тампон або зонд для відбору зразка з відділу ротової порожнини або носа. "Після цього помістіть тампон або зонд в стерильну пробірку з 2-3 мл транспортного середовища з мазком із зіву. Прокрутіть до 10 разів, після чого – утилізувати", – повідомляється в відеоінструкції. Докладно про те, як брати зразок на Covid-19 дивіться у відео.

https://www.youtube.com/watch?v=efHKM9lZvKY" frameborder="0" allowfullscreen>

В умовах пандемії зразок на коронавірус з допомогою тесту став вже звичністю.

https://www.youtube.com/watch?v=x2Rx7NwGENA" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=qld-qrbXjao" frameborder="0" allowfullscreen>

В той час, як з кожним днем збільшується кількість інфікованих коронавірусом, медики нагадують, як вберегти себе від зараження.

Як вберегти себе від зараження

Тримати дистанцію не менше 1,5-2 метри від людей з симптомами ГРВІ.

Не можна торкатися руками до обличчя, осбливо до слизових оболонок.

Часто і ретельно мити руки з милом упродовж 20-40 секунд. Дезінфікувати руки антисептиком.

Термічно обробляти продукти харчування, особливо м'ясо.

Не займатися самолікуванням, якщо виникли симптоми коронавірусу, відразу звертатися до сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські новини, за добу кількість інфікованих зросла до 9 тисяч. У той же час вірусологи припускають, після скасування карантину, можливий сплеск хворих Covid-19.