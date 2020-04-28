Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 3 млн. Дані 28 квітня

У той час, як в ООН озвучили страхітливі прогнози на 2020, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі складає 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Станом на 28 квітня, в трійці лідерів як і раніше США, Іспанія та Італія.

Найбільше хворих у Сполучених Штатах. У країні виявили 988 451 випадків зараження (22 541 за добу).

В Іспанії 229 422 хворих на коронавірус (2 793 за добу).

В Італії за добу зафіксували ще 1 739 випадків Covid-19. Загальна кількість заражених - 199 414 осіб.

Більше 100 000 хворих ще в чотирьох країнах:

Франція - 165 964 випадків, померли 23 327 осіб, одужали 46 299;

Німеччина - 158 758 випадків, померли 6 126 осіб, одужали 114,5 тис.;

Великобританія - 158 348 випадків, померли 21 157 осіб, одужали 807;

Туреччина - 112 261 випадків, померли 2 900 осіб, одужали 33 791.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії пом'якшують карантин, які зміни почнуть діяти.



Крім того, карантин послабили і в Литві.