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28 квітня 2020, вівторок, 08:34 39
Світ 2020-04-28T08:36:07+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 3 млн. Дані 28 квітня

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 3 млн. Дані 28 квітня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як в ООН озвучили страхітливі прогнози на 2020, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі складає 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Станом на 28 квітня, в трійці лідерів як і раніше США, Іспанія та Італія.

Найбільше хворих у Сполучених Штатах. У країні виявили 988 451 випадків зараження (22 541 за добу).

В Іспанії 229 422 хворих на коронавірус (2 793 за добу).

В Італії за добу зафіксували ще 1 739 випадків Covid-19. Загальна кількість заражених - 199 414 осіб.

Більше 100 000 хворих ще в чотирьох країнах:

  • Франція - 165 964 випадків, померли 23 327 осіб, одужали 46 299;
  • Німеччина - 158 758 випадків, померли 6 126 осіб, одужали 114,5 тис.;
  • Великобританія - 158 348 випадків, померли 21 157 осіб, одужали 807;
  • Туреччина - 112 261 випадків, померли 2 900 осіб, одужали 33 791.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії пом'якшують карантин, які зміни почнуть діяти.


Крім того, карантин послабили і в Литві.

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Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 3 млн. Дані 28 квітня
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