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21 апреля 2020, вторник, 16:10 658
Финансы 2020-04-21T16:11:45+03:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже стали расти после затяжного падения

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже стали расти после затяжного падения

Кира Молчанова
Индекс, Фондовая биржа, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Рейтинг. Фото: Архив
Рейтинг. Фото: Архив

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 9 по 17 апреля повысился на 5,22%, или на 16,68 пунктов до 336,42 пунктов, хотя раньше украинские компании снижались в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 319,74 пунктов, в конце - 336,42 пунктов.

Единственной компанией, чьи акции продемонстрировали падение, стала компания "Овостар" (-6,25%), наибольший рост продемонстрировали акции компании IMC (+13,5%).

Компания

Цена последней сделки, злотые, 9 апреля

Цена последней сделки, злотые, 17 апреля

Изменение стоимости %

"Кернел"

40,75

43,45

+6,63

"Астарта"

11,65

12,40

+6,44

Coal Energy

0,2

0,22

+10

"Милкиленд"

----

----

----

"Агротон"

3,12

3,26

+4,49

KSG Agro

1,09

1,20

+10,1

Sadovaya

----

----

----

"Овостар"

80

 75

-6,25

IMC

10,7

12,50

+16,82

KDM Shipping

----

----

----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижался 3-ю неделю подряд и с 28 февраля по 6 марта снизился на 1,3%, или на 4,66 пункта до 345,95 пункта. Однакос 3 по 9 апреля начал повышаться повысился на 4,3%, или на 13,05 пунктов до 319,74 пунктов.

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