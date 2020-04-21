Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже стали расти после затяжного падения

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 9 по 17 апреля повысился на 5,22%, или на 16,68 пунктов до 336,42 пунктов, хотя раньше украинские компании снижались в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 319,74 пунктов, в конце - 336,42 пунктов.

Единственной компанией, чьи акции продемонстрировали падение, стала компания "Овостар" (-6,25%), наибольший рост продемонстрировали акции компании IMC (+13,5%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 9 апреля Цена последней сделки, злотые, 17 апреля Изменение стоимости % "Кернел" 40,75 43,45 +6,63 "Астарта" 11,65 12,40 +6,44 Coal Energy 0,2 0,22 +10 "Милкиленд" ---- ---- ---- "Агротон" 3,12 3,26 +4,49 KSG Agro 1,09 1,20 +10,1 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 80 75 -6,25 IMC 10,7 12,50 +16,82 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижался 3-ю неделю подряд и с 28 февраля по 6 марта снизился на 1,3%, или на 4,66 пункта до 345,95 пункта. Однакос 3 по 9 апреля начал повышаться повысился на 4,3%, или на 13,05 пунктов до 319,74 пунктов.