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27 квітня 2020, понеділок, 12:23 11
Економіка 2020-04-27T12:43:06+03:00
Українські Новини
Митниця зможе приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів

Митниця зможе приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів

Ольга Фандорина
Валюта, Митниця, митна служба, Державна митна служба України
Митниця. Фото: Букви
Митниця. Фото: Букви

Митні органи зможуть приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

"Національний банк врегулював можливість внесення нерезидентами готівкової іноземної валюти на рахунки, відкриті на ім'я митних органів в установах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або в уповноваженому банку, з метою надання індивідуальної гарантії у формі грошової застави при переміщенні товарів митною територією України транзитом", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Вказується, що такий крок зроблено з метою приведення нормативно-правової бази у відповідність із законом "Про режим спільного транзиту і введення національної електронної транзитної системи".

Окремо Національний банк також уточнив, що дозволяється здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за операціями з розміщення, виплати доходу і погашення облігацій, казначейських зобов'язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів (для державних цінних паперів - умовами їх розміщення).

Зазначені зміни затверджені постановою правління №55 від 24 квітня "Про внесення змін до Положення про здійснення операцій з валютними цінностями".

Зміни набирають чинності з 25 квітня.

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