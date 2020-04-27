Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 27 квітня знизилася на 7,8%, або на 110 гривень/Мвт-год до 1 114 гривень/Мвт-год в порівнянні з 20 квітня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" знизилася на 8,8%, або на 153,1 гривні/Мвт-год до 1 593,6 гривень/Мвт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна на ОЕС перевищують ціни в Норвегії (6 євро/ МВт-год) в 6,3 рази, в Швеції (7,76 євро/ МВт-год) - в 4,9 рази, у Данії (24,56 євро/ МВт-год) - на 54,7%, у Франції (19,99 євро/ МВт-год) - на 90%, у Німеччині (25,5 євро/ МВт-год) - на 52,2% і Австрії (25,18 євро/ МВт-год) - на 50,9%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 8,5%, чи на 3,02 євро/МВт-год до 32,64 євро/МВт-год (957,35 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 27 квітня).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.