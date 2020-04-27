підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі
27 квітня 2020, понеділок, 12:00 24
Економіка 2020-04-27T12:02:26+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі

Григорий Яковенко
Електроенергія, Ціна на електроенергію
Електроенергія Фото: Realist.online
Електроенергія Фото: Realist.online

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 27 квітня знизилася на 7,8%, або на 110 гривень/Мвт-год до 1 114 гривень/Мвт-год в порівнянні з 20 квітня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" знизилася на 8,8%, або на 153,1 гривні/Мвт-год до 1 593,6 гривень/Мвт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна на ОЕС перевищують ціни в Норвегії (6 євро/ МВт-год) в 6,3 рази, в Швеції (7,76 євро/ МВт-год) - в 4,9 рази, у Данії (24,56 євро/ МВт-год) - на 54,7%, у Франції (19,99 євро/ МВт-год) - на 90%, у Німеччині (25,5 євро/ МВт-год) - на 52,2% і Австрії (25,18 євро/ МВт-год) - на 50,9%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 8,5%, чи на 3,02 євро/МВт-год до 32,64 євро/МВт-год (957,35 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 27 квітня).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.

Більше новин про: Електроенергія Ціна на електроенергію

В Україні 9 тис. випадків коронавірусу, за добу майже 400 нових випадків
У всьому світі на коронавірус захворіли майже 3 млн осіб. Де найбільше хворих
Новини
Кабмін виділив 4,7 млрд гривень на виплати українцям, що втратили роботу через карантин 13:26
Заступник генпрокурора призначили в обхід комісії, - ЗМІ 13:13
Гривня почала дорожчати. Курс НБУ на 28 квітня 13:05
Голова правління "Київміськбуду" за введення держпрограми дешевої іпотеки 13:04
6 ченців повернулися в Києво-Печерську Лавру, одужавши від коронавіруса 13:02
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
"Таврія" змінює модель виноградарства для виробництва коньяків 11:29
"Наш край" закликав владу відкрити продуктові ринки 12:11
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Пакистан випробував протикорабельну балістичну ракету. Фото: pakistantoday.com.pk
ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет 13:49 Відео
більше новин
В Україні 47-й день карантину, до його закінчення залишилося два тижні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok