Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений

1 військовослужбовець загинув та 1 постраждав внаслідок пожежі військового автомобіля в Судовій Вишні Львівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

Наголошується, що в неділю, 26 квітня, в 2:45 на диспетчерський пункт "служби 101" надійшло повідомлення про пожежу у місті Судова Вишня по вул. Станційна у Львівській області на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" у вантажному автомобілі "ЗІЛ 131", який належить Міністерству оборони.

"На місце пожежі було направлено відділення 56-го пожежно-рятувального поста і 26-ї пожежної частини р. Мостиська. Прибувши на місце пожежі, весь автомобіль був у вогні, на місці пожежі постраждав чоловік 1967 року народження, який отримав 60% опіків тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступеня. Погасивши осередок вогню, був знайдений ще один чоловік у середині автомобілі, медики констатували у нього смерть", - сказано в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано о 3:24.

Автомобіль був знищений вогнем, проте вдалося врятувати від загоряння 2 сусідніх автомобіля.

До гасіння пожежі було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини займання встановлюються правоохоронцями.

В той же час 53-а окрема механізована бригада в соціальній мережі Facebook повідомила, що загинув військовослужбовець - старший солдат Юрій Горбик, ще один військовий, чиє ім'я не вказується, госпіталізований.

Як повідомляли Українські Новини, командира військової частини можуть позбавити волі на 10 років за смерть АТОшника.