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  • Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений
26 квітня 2020, неділя, 21:53 20
Події 2020-04-26T23:45:02+03:00
Українські Новини
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений

Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений

Надежда Комендантова
пожежа, Міноборони, пожежа в автомобілі, Загибель військового
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс

1 військовослужбовець загинув та 1 постраждав внаслідок пожежі військового автомобіля в Судовій Вишні Львівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

Наголошується, що в неділю, 26 квітня, в 2:45 на диспетчерський пункт "служби 101" надійшло повідомлення про пожежу у місті Судова Вишня по вул. Станційна у Львівській області на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" у вантажному автомобілі "ЗІЛ 131", який належить Міністерству оборони.

"На місце пожежі було направлено відділення 56-го пожежно-рятувального поста і 26-ї пожежної частини р. Мостиська. Прибувши на місце пожежі, весь автомобіль був у вогні, на місці пожежі постраждав чоловік 1967 року народження, який отримав 60% опіків тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступеня. Погасивши осередок вогню, був знайдений ще один чоловік у середині автомобілі, медики констатували у нього смерть", - сказано в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано о 3:24.

Автомобіль був знищений вогнем, проте вдалося врятувати від загоряння 2 сусідніх автомобіля.

До гасіння пожежі було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини займання встановлюються правоохоронцями.

В той же час 53-а окрема механізована бригада в соціальній мережі Facebook повідомила, що загинув військовослужбовець - старший солдат Юрій Горбик, ще один військовий, чиє ім'я не вказується, госпіталізований.

Як повідомляли Українські Новини, командира військової частини можуть позбавити волі на 10 років за смерть АТОшника.

 

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