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  • Командира воинской части могут лишить свободы на 10 лет за смерть АТОшника
18 февраля 2020, вторник, 23:46 45
Политика 2020-02-18T23:52:09+02:00
Українські Новини
Командира воинской части могут лишить свободы на 10 лет за смерть АТОшника

Командира воинской части могут лишить свободы на 10 лет за смерть АТОшника

Ярина Вацяк
смерть военного, Убийство военнослужащего, АТО, Превышение полномочий, Командир
Обвиняемый
Обвиняемый

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт командира подразделения одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего и превышение власти военным служебным лицом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Следствием установлено, что в июле 2016 командир одного из воинских подразделений, при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области, из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным, применил к нему физическое насилие при построении личного состава. В результате так называемого "воспитательного процесса", потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале", - говорится в нем.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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