Командира воинской части могут лишить свободы на 10 лет за смерть АТОшника

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт командира подразделения одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего и превышение власти военным служебным лицом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Следствием установлено, что в июле 2016 командир одного из воинских подразделений, при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области, из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным, применил к нему физическое насилие при построении личного состава. В результате так называемого "воспитательного процесса", потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале", - говорится в нем.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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