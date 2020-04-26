Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник

Голова фракції "Слуга народу", голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів Давид Арахамія заявляє, що в 2017 році склад боєприпасів у Балаклії Харківської області було підірвано за допомогою закладеної в багатьох місцях вибухівки.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт.

Комісія розпочала роботу з дослідження фактів щодо Балаклії, оскільки це був найпотужніший арсенал у Східній Європі, і Україна втратила майна та боєприпасів на понад 12 млрд гривень.

"Всі ми пам'ятаємо версію про атаку російського безпілотника, яку активно підтримував тодішній генпрокурор і головний військовий прокурор. Ви здивуєтеся, але СБУ досі на ній наполягає", - написав Арахамія.

Він наголосив, що проти цієї версії свідчать два факти.

"Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. Унаслідок вибуху утворилася воронка, яка має величезні розміри. Водночас після гасіння пожежі на території арсеналу було виявлено близько 10 аналогічних воронок, що свідчить про ідентичний характер їх мінування", - написав він.

Крім того, Арахамія зазначив, що є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було ніяких літальних апаратів, а відомості Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Укравіарух") про проліт безпілотника не витримують ніякої перевірки і суперечать здоровому глузду.

"Тому ще 17 січня ТСК прийняла рішення звернутися до Офісу Генерального прокурора про передачу цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також голові СБУ було направлено лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшої групи слідчих і реальними обставинами справи. Тобто по суті про фальсифікації матеріалів кримінального провадження", - написав він.

Арахамія заявив, що звернення ТСК залишилися без уваги і в Офісі генпрокурора, і в СБУ.

"Розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому комісія прийняла рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса", - додав він.

Зазначається, що її результати показали, що "воронка в районі перших вибухів утворилася в результаті фугасної дії направленого вибуху зануреного в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якого входили тринітротолуол (тротил), гексоген, пентаерітріттетранітрат (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасної принципу дії".

"Судячи з розміру воронки, для цього в землю бути закладено два ряди (!!!) кумулятивно-фугасних зарядів по п'ять штук (!!!) у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо вести мову про, наприклад, ТФО-1. І таких воронок було близько десяти!!!" - зазначив Арахамія.

Він також вважає, що закасти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив.

При цьому їх установка вимагає спеціальних знань і навичок.

"Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин після цього отримали підвищення по службі", - написав він.

До 1 травня, згідно із законом, ТСК повинна надати повний звіт.

Але Арахамія вказує, що оскільки за цей час ТСК встигла повноцінно розслідувати вибухи тільки на одному з 5 об'єктів і частково почала розслідувати вибухи на арсеналі Міноборони в Калинівці, комісія буде наполягати на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців.

Також він написав, що 27 квітня буде проведено розширений брифінг із цього приводу.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 березня 2017 року близько 3:00 на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, внаслідок якої почалася детонація боєприпасів; гасіння пожежі було завершено вранці 26 березня. Унаслідок розриву боєприпасів загинула 1 людина, ще 3 зазнали поранення.

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