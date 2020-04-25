підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 квітня 2020, субота, 12:21 12 Інфографіка
Медицина 2020-04-25T12:26:18+03:00
Українські Новини
У Києві за добу 37 нових випадків коронавірусу. В якому районі найбільше заражень

У Києві за добу 37 нових випадків коронавірусу. В якому районі найбільше заражень

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні коронавірусом заразилися 8125 осіб, кількість хворих на коронавірус у Києві 24 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 37 осіб до 1 159, померлих - на 1 людини до 21.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася ще на 37 осіб. Четверо з них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Всього в столиці вже 1159 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - зазначив мер столиці.

Він повідомив, що захворіли 22 жінки у віці від 26 до 79 років і одна дівчина віком до 17 років, 11 чоловіків від 18 до 82 років і троє хлопців у віці до 17 років.

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Вилікувалися за добу 7 киян.

Всього за цей час вилікувалися 60 чоловік.

Крім того, Кличко нагадав, що поминальні дні були перенесені.

"Нагадаю, що поминальні дні перенесено на 6 червня. Доступ до кладовищ у столиці обмежений. Тому не йдіть в ці вихідні на кладовища. Залишайтеся вдома. Бережіть себе!", - зазначив він.

У яких районах Києва є хворі коронавірусом.В яких районах Києва є хворі коронавірусом.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

📍 Печерський 1

📍 Шевченківський +7

📍 Солом'янський 2📍

Дніпровський +6📍

Святошинський +0📍

Деснянський +8📍

Подільський +4📍

Голосіївський 1📍

Оболонський 2📍

Дарницький +8

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину а у всьому світі від коронавіруса померли 196 тисяч осіб, сьогодні розпочався 45-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19.

Тим часом, під Києвом у ще двох гуртожитках спалах коронавіруса

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Києві статистика коронавірусу

Сьогодні 45-й день карантину. До його закінчення залишилося 16 днів
За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих
Новини
Коронавірус. Фото: freepik
У Києві за добу 37 нових випадків коронавірусу. В якому районі найбільше заражень 12:21 Інфографіка
За добу провели майже 6 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. Госпіталізовано 138 хворих 11:55 Інфографіка
За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих 09:49 Карта
Карантин. Фото: Pixabay
Сьогодні 45-й день карантину. До його закінчення залишилося 16 днів 08:51
У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня 08:22 Інфографіка
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна 12:33
П'ятирічна боротьба із репресивною машиною: Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Fitch підтвердив рейтинг України B, але погіршив прогноз 21:19
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк 19:57
більше новин
За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok