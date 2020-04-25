У Києві за добу 37 нових випадків коронавірусу. В якому районі найбільше заражень

В той час, як в Україні коронавірусом заразилися 8125 осіб, кількість хворих на коронавірус у Києві 24 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 37 осіб до 1 159, померлих - на 1 людини до 21.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася ще на 37 осіб. Четверо з них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Всього в столиці вже 1159 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - зазначив мер столиці.

Він повідомив, що захворіли 22 жінки у віці від 26 до 79 років і одна дівчина віком до 17 років, 11 чоловіків від 18 до 82 років і троє хлопців у віці до 17 років.

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Вилікувалися за добу 7 киян.

Всього за цей час вилікувалися 60 чоловік.

Крім того, Кличко нагадав, що поминальні дні були перенесені.

"Нагадаю, що поминальні дні перенесено на 6 червня. Доступ до кладовищ у столиці обмежений. Тому не йдіть в ці вихідні на кладовища. Залишайтеся вдома. Бережіть себе!", - зазначив він.

В яких районах Києва є хворі коронавірусом.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

📍 Печерський 1

📍 Шевченківський +7

📍 Солом'янський 2📍

Дніпровський +6📍

Святошинський +0📍

Деснянський +8📍

Подільський +4📍

Голосіївський 1📍

Оболонський 2📍

Дарницький +8

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину а у всьому світі від коронавіруса померли 196 тисяч осіб, сьогодні розпочався 45-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19.

Тим часом, під Києвом у ще двох гуртожитках спалах коронавіруса