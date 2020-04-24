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24 квітня 2020, пʼятниця, 22:21 5
Життя 2020-04-24T22:45:15+03:00
Українські Новини
The Rolling Stones на самоізоляції записали нову пісню

The Rolling Stones на самоізоляції записали нову пісню

Ярина Вацяк
The Rolling Stones, нова пісня, Коронавірус, LIVING IN A GHOST TOWN

Всесвітньо відома група The Rolling Stones в умовах карантину, який в Україні продовжили, випустила нову пісню і кліп LIVING IN A GHOST TOWN, написану Міком Джаггером і Кітом Річардсом.

Пісню представили 23 квітня, повідомляє прес-служба.

Новий трек група створила і записала в Лос-Анджелесі, Лондоні та самоізоляції.

Мік Джаггер (вокал/губна гармошка/гітара/бек-вокал), Кіт Річардс (гітара/бек-вокал), Чарлі Уоттс (барабани), Ронні Вуд (гітара/бек-вокал). Дерріл Джонс (бас-гітара), Метт Кліффорд (клавішні, валторна, саксофон, флюгельгорн).

"До початку локдауна The Stones працювали в студії, записували новий матеріал. І тут виявилося, що одна з наших нових пісень саме перегукується з поточною ситуацією. Ми працювали над нею перебуваючи в ізоляції. І нарешті вона готова! Вона називається Living in a Ghost Town — сподіваюся, вам сподобається!" - говорить Мік Джаггер.

"Коротше, історія така. Ми звели цей трек в Лос-Анджелесі ще рік тому, для нашого нового альбому. А коли почалося ось це ось все, ми з Міком вирішили, що цей трек треба терміново закінчити. Тому зустрічайте — Living in a Ghost Town! І бережіть себе!" - розповів Кіт Річардс

"Мені сподобалося працювати над цим треком. Я думаю, що він передає загальний настрій, і я сподіваюся, що слухачі зі мною погодяться", - зазначив Чарлі Уоттс.

"Велике спасибі за ваші листи, які ми отримали протягом останніх тижнів. Те, що ви насолоджуєтеся нашою музикою дуже багато для нас значить. Ми записали для вас абсолютно новий трек, сподіваємося, що він вам сподобається. Це мелодія, яка розбурхує душу, називається Living in A Ghost Town", - поділився Ронні Вуд.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, що у Міка Джаггера народилася восьма дитина.

А також у чиновників Гамбурга проводили обшуки через квитки на концерт Rolling Stones.

В 2016 The Rolling Stones випустить перший студійний альбом за більш ніж десять років,

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