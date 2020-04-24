Звільнені з російського полону українські моряки отримали статус УБС

Міністерство оборони надало статус учасників бойових дій 22 звільненим з російського полону українським морякам.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства за результатами засідання комісії з питань розгляду матеріалів, пов'язаних з визначенням учасників бойових дій, передають Українські Новини.

"Одним з багатьох питань, які виносилися до розгляду комісією, було надання статусу учасника бойових дій 22 військовослужбовцями ВМС, які 25 листопада 2018 року в складі членів екіпажів малих броньованих артилерійських катерів, перебуваючи на борту, виконували бойове завдання по захисту територіальної цілісності в умовах безпосереднього зіткнення і вогневого контакту з військовими формуваннями Росії в Керченській протоці", - йдеться в ньому.

Також у повідомленні зазначається, що надалі військовослужбовці були захоплені в полон зазначеними військовими формуваннями.

відповідно До п. 22 год. 1 ст. 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" одноголосним рішенням комісії військовослужбовцям ВМС було надано статус учасника бойових дій.

25 листопада російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

В той же час російські військові відкрили вогонь на поразку з українським катерам. І українські кораблі були захоплені російським спецназом.

Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.