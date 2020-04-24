підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Януковича викликають у ДБР 30 квітня для проведення слідчих і процесуальних дій
24 квітня 2020, пʼятниця, 14:30 14
Політика 2020-04-24T15:45:03+03:00
Українські Новини
Януковича викликають у ДБР 30 квітня для проведення слідчих і процесуальних дій

Януковича викликають у ДБР 30 квітня для проведення слідчих і процесуальних дій

Елизавета Драбкина
Віктор Янукович, ДБР, Слідчі дії
Віктор Янукович. Фото: Українське фото
Віктор Янукович. Фото: Українське фото

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій 30 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., який відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 30 квітня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О...", - сказано в ньому.

Зазначається, що Янукович викликається для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього Президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфіскації 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення.

Суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.

Раніше суд зняв арешт з грошей оточення Януковича в банку Порошенко.

Більше новин про: Віктор Янукович ДБР Слідчі дії

В Україні зафіксовано 7,6 тис. випадків коронавірусу. 193 людини загинули
Відкрити парки і перукарні. У МОЗ розповіли, як хочуть послабити карантин з 11 травня
Новини
НБУ вирішив скоротити у 2,5 раза інтервенції з купівлі валюти на день 15:36
Массове тестування на антитіла, картки імунітету та податкові канікули, – Шахов озвучив власний план виходу з карантину 15:21
Група Нафтогаз передала лікарям допомогу на 8 млн гривень 15:13 Прес-реліз
В Олександрівській лікарні закінчуються місця для пацієнтів з коронавірусом 15:04
Препарати для лікування ревматоїдних захворювань планують продавати за електронним рецептом 15:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна 12:33
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа 06:40
Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві 16:26
більше новин
Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok