За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів

98 районних державних адміністрацій в різних регіонах країни на середину квітня залишалися без своїх очільників. Такий висновок можна зробити з відповіді на інформаційний запит редакції Українських Новин в Офіс Президента України.

"На даний час встановлено 484 посади голів районних державних адміністрацій, з них 9 - на тимчасово окупованих територіях. Вакантними залишаються 98 посад голів районних державних адміністрацій", - наголошується в офіційній відповіді з Офісу Глави держави.

При цьому, в листі зазначено, що за час керівництва країною Володимиром Зеленським було призначено 348 керівників райдержадміністрацій.

У той же час, як констатується в документі, на своїх постах "продовжують працювати 29 голів районних державних адміністрацій, призначених попереднім Президентом України".

Як інформували Українські Новини,12 серпня минулого року Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив 4 голів РДА в Донецькій області і 11 голів районних державних адміністрацій у Львівській області. Всі вони були звільнені зі своїх посад у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента, який їх призначав.