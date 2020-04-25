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25 квітня 2020, субота, 06:17 7
Президент 2020-04-25T08:15:02+03:00
Українські Новини
За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів

За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів

Сергій Паламаренко
Президент, Указ, Зеленський, Офіс Президента України, райдержадміністрація
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

98 районних державних адміністрацій в різних регіонах країни на середину квітня залишалися без своїх очільників. Такий висновок можна зробити з відповіді на інформаційний запит редакції Українських Новин в Офіс Президента України.

"На даний час встановлено 484 посади голів районних державних адміністрацій, з них 9 - на тимчасово окупованих територіях. Вакантними залишаються 98 посад голів районних державних адміністрацій", - наголошується в офіційній відповіді з Офісу Глави держави.

При цьому, в листі зазначено, що за час керівництва країною Володимиром Зеленським було призначено 348 керівників райдержадміністрацій.

У той же час, як констатується в документі, на своїх постах "продовжують працювати 29 голів районних державних адміністрацій, призначених попереднім Президентом України".

Як інформували Українські Новини,12 серпня минулого року Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив 4 голів РДА в Донецькій області і 11 голів районних державних адміністрацій у Львівській області. Всі вони були звільнені зі своїх посад у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента, який їх призначав.

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