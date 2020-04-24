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24 квітня 2020, пʼятниця, 12:59 15
Події 2020-04-24T14:15:03+03:00
Українські Новини
В Одеській єпархії розповіли подробиці підпалу Свято-Успенського монастиря

В Одеській єпархії розповіли подробиці підпалу Свято-Успенського монастиря

Сергій Паламаренко
пожежа, Релігія, Одеса, Підпал
В Одесі підпалили монастир. Фото:Facebook
В Одесі підпалили монастир. Фото:Facebook

Пожежа, яка сталася в ніч з 23 на 24 квітня у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі виникла в результаті підпалу. Про це на Facebook повідомляє прес-служба Одеської єпархії.

"В ніч з 23 на 24 квітня у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі сталася велика пожежа, причиною якої, за попередньою версією, став навмисний підпал. Згоріло господарське приміщення площею 1500 кв.м. Свідки заявляють про те, що спочатку невідомий кинув пляшки із займистою сумішшю під монастирські машини Toyota Hiace і ВАЗ-2107. Займання вдалося відразу загасити силами насельників монастиря за допомогою вогнегасників", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в цей же час почалася пожежа в господарському приміщенні. Насельники монастиря, помітивши ще одне загоряння оперативно викликали пожежну охорону і через сім хвилин прибули перші розрахунки рятувальників, які приступили до ліквідації пожежі. Так само на місце події прибула оперативно-слідча група Національної поліції і ДСНС.

"Станом на 04:00 ранку пожежу було локалізовано і почалася проливка згорілих конструкцій.Жертв та постраждалих від пожежі немає, але в процесі ліквідації пожежі, допомагаючи співробітникам ДСНС зламав ногу насельник Свято-Успенського чоловічого монастиря архімандрит Володимир (Якименко), якого з місця пригоди забрала швидка допомога. На даний момент основною версією пожежі у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі є навмисний підпал", - повідомляють в єпархії.

Київська міська державна адміністрація розпорядилася закрити Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир на карантин через 12 випадків захворювання коронавірусом після того, як зафіксували третю смерть у Києво-Печерській Лаврі. Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

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