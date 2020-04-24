На Донбасі бойовики поранили в бою трьох українських військових

Вчора, 23 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції українських військових. Поранення отримали три захисника України. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, які за мінським домовленостями повинні зберігатися в районах відводу, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що переважну більшість порушень було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", де ворог 13 раз обстріляв підрозділу Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до двох обстрілів.

"Внаслідок обстрілу ворога троє українських воїнів отримали поранення ... Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також супротивник двічі обстріляв позиції наших захисників з початку доби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, дше військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер.

Також 22 квітня на Донбасі бойовики вісім разів влаштовували провокації і втратили двох "бійців"