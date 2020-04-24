підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 квітня 2020, пʼятниця, 08:28 13
Силові структури 2020-04-24T10:45:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили в бою трьох українських військових

На Донбасі бойовики поранили в бою трьох українських військових

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 23 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції українських військових. Поранення отримали три захисника України. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, які за мінським домовленостями повинні зберігатися в районах відводу, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що переважну більшість порушень було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", де ворог 13 раз обстріляв підрозділу Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до двох обстрілів.

"Внаслідок обстрілу ворога троє українських воїнів отримали поранення ... Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також супротивник двічі обстріляв позиції наших захисників з початку доби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, дше військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер.

Також 22 квітня на Донбасі бойовики вісім разів влаштовували провокації і втратили двох "бійців"

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли на Донбасі

Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС...
На Донбасі бойовики вісім разів влаштовували прово...
Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі...
На Великдень бойовики шість разів відкривали вогон...
По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
Коронавірус у світі зафіксували у 2,7 млн осіб. Дані на 24 квітня
Новини
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть 11:00
Баканов попередив Разумкова про загрозу енергобезпеки через "зеленого" тарифу 11:00
Рубль різко підскочив наприкінці тижня. Курс російської нацвалюти на 24 квітня 10:54
Донецьк перейменували в Сталіно. Глава бойовиків Пушилин підписав відповідний указ 10:54
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабуніна 11:31
Панаіотіді, яка приймала рішення на користь скандального Амірханяна, тепер блокує прийняття методології "Укравтодору", - ЗМІ 15:09
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві 16:26
більше новин
Долар подешевшав. На вихідні НБУ зміцнив гривню
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok