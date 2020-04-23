Через створення нової символіки в Митній службі провели обшуки ДБР та СБУ

У Державній митній службі заявили, що Держбюро розслідувань спільно зі Службою безпеки провели у них обшуки. У повідомляє пресслужба митниці, правоохоронці зацікавилися новим гербом.

У грудні 2019 року ГТС замовила послуги з розробки символіки і концепції нової форми для митниці майже за 30 тис. грн. Нову концепцію емблеми, прапора, форми та інших елементів геральдики для митниці створило ТОВ "Геральдична палата "Олексій Руденко і компаньйони"".

"Наявні всі документи, що підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі. 25 лютого проект нових геральдичних знаків був направлений в Міністерство фінансів на погодження. Після цього його повинна затвердити Комісія з питань геральдики і президент України своїм указом", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час обшуків правоохоронці вилучили копії документів про виконання послуг.

В митниці вважають, що обшуки пройшли "за надуманими і політично мотивованих справах", але обіцяють сприяти розслідуванню.

Як повідомляли Українські Новини, тільки за перші два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Голова Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Також на початку квітня, ексміністр фінансів України Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.