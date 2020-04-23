підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 21:17 9
Силові структури 2020-04-23T23:15:01+03:00
Українські Новини
Через створення нової символіки в Митній службі провели обшуки ДБР та СБУ

Через створення нової символіки в Митній службі провели обшуки ДБР та СБУ

Ольга Фандорина
СБУ, Обшуки, ДБР, митна служба
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

У Державній митній службі заявили, що Держбюро розслідувань спільно зі Службою безпеки провели у них обшуки. У повідомляє пресслужба митниці, правоохоронці зацікавилися новим гербом.

У грудні 2019 року ГТС замовила послуги з розробки символіки і концепції нової форми для митниці майже за 30 тис. грн. Нову концепцію емблеми, прапора, форми та інших елементів геральдики для митниці створило ТОВ "Геральдична палата "Олексій Руденко і компаньйони"".

"Наявні всі документи, що підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі. 25 лютого проект нових геральдичних знаків був направлений в Міністерство фінансів на погодження. Після цього його повинна затвердити Комісія з питань геральдики і президент України своїм указом", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час обшуків правоохоронці вилучили копії документів про виконання послуг.

В митниці вважають, що обшуки пройшли "за надуманими і політично мотивованих справах", але обіцяють сприяти розслідуванню.

Як повідомляли Українські Новини, тільки за перші два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Голова Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Також на початку квітня, ексміністр фінансів України Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.

Більше новин про: СБУ Обшуки ДБР митна служба

Зеленський призначив губернатором Закарпаття начал...
Справа Шеремета: у Кузьменко вилучили кілька сім-к...
ДБР похвалилось, як розкрило кінолога на хабарі по...
Нефьодов попередив українців про проблеми при запу...
По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння
Новини
Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару 22:33
Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків 21:50
На пенсії в квітні ПФ вже виділив понад 44 мільярдів, але на 100% ще не профінансував 21:44
Fitch підтвердив рейтинг України B, але погіршив прогноз 21:19
Через створення нової символіки в Митній службі провели обшуки ДБР та СБУ 21:17
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok