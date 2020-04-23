Зеленський призначив губернатором Закарпаття начальника контррозвідки СБУ часів Порошенка

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це йдеться в указі №151 від 22 квітня, передають Українські Новини.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, Петров 13 квітня подав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської ОДА.

У декларації за 2019 рік він зазначив дохід 597,6 тис. гривень зарплати (середньомісячна зарплата 49,8 тис. гривень) за основним місцем роботи в СБУ. Крім того, він задекларував готівкою 980 тис. гривень, у його дружини готівкою 1,25 млн гривень.

Також Петров задекларував квартиру в Києві площею 174,6 кв. м, 6 земельних ділянок площею 211 кв. м, 188 кв. м, 201 кв. м, 161 кв. м, 181 кв. м, 158 кв. м у Поляниці в Івано-Франківській області й там же садовий (дачний) будинок без зазначення площі.

Як зазначив юрист Андрій Портнов в своєму Telegram-каналі, Петров був ключовим функціонером колишнього Президента Петра Порошенка, який виконував найбрудніші завдання, працюючи в СБУ. За словами юриста, Петров був куратором радикалів, створюючи їм "дах" та забезпечуючи захист від звинувачень у вбивствах і насильстві, створив систему стимулювання вуличних бандформувань.

"Це антидержавне та антигромадське рішення, в черговий раз підтверджує співпрацю чинної влади з Порошенком, його реабілітацію та поділ з ним влади", - написав Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня Зеленський звільнив Петрова з посади начальника управління СБУ в Кіровоградській області, яку він обіймав з серпня 2019 року.

До цього призначення він із лютого 2017 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ.

Наприкінці грудня 2019 року Зеленський звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, після цього обов'язки очільника ОДА виконував перший заступник голови ОДА Олексій Гетьманенко.