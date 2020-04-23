У 1-му кварталі Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 56%

У 1-му кварталі 2020 року порівняно з 1-м кварталом 2019 року підприємства Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат (Межиріченський ГЗК) і "Валки-Ільменіт" (обидва - Житомирська область), що входять до Group DF, збільшили виробництво ільменітового концентрату на 56% до 35,2 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

Також в 1-му кварталі 2020 року на 19,1% зріс видобуток ільменітової руди (з 669 тис. куб. м до 797 тис. куб. м).

"ГЗК повністю виконали виробничі плани в 1-му кварталі 2020 року. Це дало змогу задовольнити заявки покупців як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Акціонер продовжує інвестувати в гірничодобувні комбінати, і це є основною причиною поліпшення операційної ефективності бізнесу, зростання виробничих показників і створення нових робочих місць. Наші підприємства продовжують збагачувати руду на власній довідній фабриці, в яку було інвестовано понад 7 млн ​​доларів. Постійне оновлення основних фондів, окупка сучасного обладнання надали можливість більш ефективно управляти всім технологічним процесом і збільшувати обсяги виробництва основної продукції ", - прокоментував голова товариств "Валки-Ільменіт" і "Межиріченський ГЗК" Сергій Косенко.

Згідно з повідомленням, в 1-му кварталі 2020 року комбінати були зосереджені на виконанні своїх зобов'язань перед українськими споживачами - майже 60% продукції було відвантажено державному підприємству "Сумихімпром".

Також 40% продукції було експортовано європейським клієнтам.

При цьому збільшення обсягів виробництва двома гірничо-збагачувальними комбінатами дало прямий соціальний ефект: середня зарплата на комбінатах зросла на 11% і становила 12,6 тис. гривень, а зростання податкових відрахувань становило 76% (до бюджетів різних рівнів було сплачено 25,1 млн гривень).

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2% до 150 тис. тонн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два діючих ГЗК (Межиріченський і "Валки-Ільменіт") і два споруджуваних ГЗК - Стремигородський (Житомирська область) і Мотронівський (Дніпропетровська область).

Максимальна проектна потужність Межиріченського ГЗК становить 180 тис. тонн ільменітового концентрату на рік, а "Валки-Ільменіт" - 65 тис. тонн.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнес.

Засновник і власник Group DF - бізнесмен Дмитро Фірташ.