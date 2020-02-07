В 2019 Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область) увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2%, или на 10 тыс. тонн до 150 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

При этом добыча ильменитовой руды увеличилась на 13,7% с 2,8 млн куб. м в 2018 году до 3,2 млн куб. м в 2019 году.

"Производственные планы выполнены, акционер продолжает инвестировать в наши предприятия. Мы продолжаем уверенно расти. Рост, которого мы достигли в 2019 году, в том числе связан с введением в эксплуатацию новой современной доводочной фабрики на Междуреченском ГОКе. Ранее обогащение руды мы делали у внешнего подрядчика, а сейчас – на своей фабрике. Это позволило нашим комбинатам снизить производственные риски и дало возможность бизнесу стать более устойчивым", – прокомментировал директор Междуреченского ГОКа Дмитрий Голик.

Согласно сообщению, в 2019 году комбинаты были сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями – почти 57% продукции было отгружено государственному предприятию "Сумыхимпром", 43% продукции было экспортировано европейским клиентам.

При этом увеличение объемов производства двумя горно-обогатительными комбинатами дало прямой социальный эффект: налоговые отчисления и сборы предприятий в бюджеты различных уровней увеличились на 60% и составили более 100,1 млн гривен, средняя заработная плата на комбинатах выросла на 7% и составила 12,9 тыс. гривен.

В доводочную фабрику на Междуреченском ГОКе было инвестировано 7 млн долларов.

Фабрика введена в эксплуатацию и способна перерабатывать 250 тыс. тонн чернового концентрата в год.

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Также Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили в 2 раза производство ильменитового концентрата

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).

Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.