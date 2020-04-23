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  • На полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта з вогнепальним пораненням
23 квітня 2020, четвер, 13:25 11
Події 2020-04-23T14:15:02+03:00
Українські Новини
На полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта з вогнепальним пораненням

На полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта з вогнепальним пораненням

Кира Молчанова
Курсант, львівська область, Військовий полігон, Тіло
Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Курсант був знайдений мертвим на військовому полігоні у Львівській області 22 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Військової служби правопорядку Збройних сил, передають Українські Новини.

"22 квітня 2020 року, близько 18:30, на військовому полігоні у Львівській області виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням в груди".

На місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції у Львівській області, територіального управління Державного бюро розслідування та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

Слідчий ДБР вніс відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 22 квітня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

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