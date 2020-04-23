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23 квітня 2020, четвер, 13:39 9 Документ
Силові структури 2020-04-23T14:00:02+03:00
Українські Новини
Засновників компанії Stolitsa Group викликали на допит в поліцію, але вони не прийшли

Засновників компанії Stolitsa Group викликали на допит в поліцію, але вони не прийшли

Павло Твердохліб
Нацполіція, Кримінальна справа, Допит, Stolitsa Group, Молчанова, Туменас
МВС України. Фото: zbroya.info
МВС України. Фото: zbroya.info

Топ-менеджери компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова і Раймонд Туменас з невстановлених причин проігнорували виклик на допит до старшого слідчого Національної поліції України. Про це Українським Новинам стало відомо з джерел у правоохоронних органах. Засновники цієї компанії були запрошені відповідними повістками в якості свідків для проведення допиту на 16 квітня 2020 року. Дане кримінальне провадження зареєстровано під №12019000000001057.

Дане провадження розслідується в рамках справи про незаконний перехід сільськогосподарських земель державного підприємства (ДП) "Пуща-Водиця" в управління приватних будівельних компаній, в рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364, щодо заволодіння держмайном.

Як інформували Українські Новини, Печерський районний суд Києва дав дозвіл поліції і прокуратурі провести обшук у засновника компанії Stolitsa Group Влади Молчанової. Рішення про проведення обшуку суд прийняв 18 березня.

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