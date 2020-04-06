Поліція провела дозволені судом обшуки у засновника компанії Stolitsa Group Молчанової

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на поліції і прокуратурі провести обшук у засновника компанії Stolitsa Group Влади Молчанової.

Про це йдеться в копії рішення суду, яке є в розпорядженні Українських Новин.

Рішення про проведення обшуку суд прийняв 18 березня.

Обшук дозволено за місцем проживання Молчанової в Києві в межах справи про незаконний перехід сільськогосподарських земель ДП "Пуща-Водиця" в управління приватних будівельних компаній, в межах розслідування кримінального провадження у ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364, щодо заволодіння державним майном.

За даними джерела редакції, поліція провела дозволені судом обшуки вдома та у визначених компаніях Молчанової 24 березня. Результатів обшуку та інших подробиць джерело не розкриває.

За даними слідства, в 2008-2015 роках держпідприємство уклало низку інвестиційних договорів, за якими передало під забудову понад 200 гектарів в Подільському районі столиці. У відповідь ДП "Пуща-Водиця" отримало майнові права на 4-5% житлової площі об'єктів будівництва.

У справі фігурує група компаній Молчанової, основні з яких "Мартін", "Конкорд-ДС Плюс", "Каштанове місто", "Датолит", "Олівер-Буд", "Сітібудсервіс", "ІБК« Столиця", "Столиця", "Столиця Груп".

Співробітникам поліції суд дозволив вилучити в квартирі Моланової документи, що стосуються земельних ділянок, які перебувають або перебували в користуванні ДП "Пуща-Водиця".

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань проводять розслідування можливого незаконного будівництва житлового кварталу в Пущі-Водиці.