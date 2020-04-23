В ОБСЄ пропонують пропускати цивільних громадян через КПВВ під час карантину

В ОБСЄ закликають забезпечити в умовах пандемії коронавірусу можливість безперешкодного перетину лінії розмежування на Донбасі цивільними громадянами в гуманітарних потребах. Про це йдеться в заяві спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау, розміщеному на офіційному порталі організації.

"Я закликаю забезпечити можливість перетину лінії зіткнення для цивільних осіб з гуманітарних міркувань", — зазначила Грау.

Також вона закликала сторони докласти всіх зусиль до того, щоб заходи, прийняті проти спалаху коронавірусу, не стали додатковою перешкодою для вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ на всій території України відповідно до її мандату.

Як інформували Українські Новини, 22 квітня ТКГ провела чергову зустріч в режимі відеоконференції. Протягом переговорів Україна ініціювала створення в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія) робочої групи за участю прикордонних і митних служб України та Росії, а також посередників з ОБСЄ для вироблення механізму відновлення Україною контролю над кордоном.