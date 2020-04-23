У Дніпрі гендиректор лікарні оголосила голодування через відсутність грошей на зарплати медикам

У Дніпрі через запуск другого етапу медреформи гендиректор обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко оголосила голодування. Про свої наміри вона написала на своїй сторінці в соцмережі ще 17 квітня, інформує портал strana.ua.

"По всій країні у багатьох лікарнях немає грошей. Йдуть затримки по зарплаті. У тих лікарнях, де аванс виплатили, розуміють, що зарплати вже не буде. Це стосується і тих колег, які борються з коронавірусом", - пише Інеса Шевченко.

Тоді вона пояснила, що голодування оголосить в разі, якщо після Пасхи центральна влада «не придумає механізм виплати зарплати медикам країни в повному обсязі на постійній основі".

"Я оголошую голодування. Я оголошу флешмоб під назвою "Я голодую, я перебуваю на робочому місці", - йдеться в повідомленні медика.

За словами Шевченко, для того, наприклад, щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 млрд 330 млн державної субвенції, а регіону виділили 300 млн, тобто в 4,5 рази менше.

Тому у вівторок, 21 квітня, Інеса Шевченко розпочала анонсоване голодування. Акція носитиме безстроковий характер.

скріншот повідомлення

Нагадаємо, 1 квітня в Україні стартував другий етап медреформи, яку вирішили не відкладати, не дивлячись на карантин і поширення коронавіруса. Цю реформу задумали ще при президентові Порошенку і міністру охорони здоров'я Уляні Супрун. Суть нововведень - менше грошей витрачати на медицину і здоров'я населення. Також другий етап реформи Супрун змінює механізми фінансування медустанов. Їм будуть платити за вилікуваних пацієнтів. Якщо ж пацієнтів не вистачає, то лікарні зніматимуть з постачання і будуть закривати або ж скорочувати персонал.