Реформа медицини: які послуги будуть безкоштовними для українців у 2020 році

В 2018 році в Україні стартовала медреформа первинної медицини, після чого в Україні почалися реформи вторинної ланки, в рамках яких медустанови охорони здоров'я отримуватимуть виплати за надані послуги з лікування інсульту, інфаркту і за пологи.

Програма медичних гарантій (або гарантований пакет медичних послуг) має запрацювати вже у 2020 році.

Про це повідомив Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, йдеться в повідомленні на сторінці служби в соціальній мережі Facebook.

"8500 грн - за пологи, 19 500 грн - за лікування одного інсульту, 15 800 грн - за лікування інфаркту – саме стільки планує сплачувати Національна служба здоров’я України закладам охорони здоров’я за програмою медичних гарантій у 2020 році. Ці послуги будуть повністю безоплатними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", - йдеться в ньому.

До програми медичних гарантій увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. Повний перелік безоплатних для українців медичних послуг буде відомо після затвердження Державного бюджету на 2020 рік.

Зазначається, що програма в першу чергу буде фокусуватися на медичних послугах, пов’язаних з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога в пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Саме за ці послуги НСЗУ буде сплачувати медичним закладам за пріоритетним тарифом, який дозволить пацієнтам отримувати ці послуги безоплатно та відповідної якості.

"Національна служба здоров’я працює в інтересах пацієнта. Сьогодні безоплатний перелік послуг доступний на первинці. Далі – буде розширюватися на інші рівні медичної допомоги. Пацієнт користується. НСЗУ платить. Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплати за цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це. Якщо ж таке відбувається, пацієнт може звернутися на контакт-центр НСЗУ за коротким номером 16 77. Ми вивчимо випадок і за необхідності будемо вживати відповідних заходів. Ми маємо право призупинити оплати і навіть розірвати договір. І я б не рекомендував закладам так ризикувати", - сказав Петренко.

Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безоплатно тільки за направленням лікаря первинки або лікуючого лікаря. Але є виключення. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу відповідно до медичних показань можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані.

Нагадаємо, раніше колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що лікарі зможуть заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.

Також повідомлялося про те, що змінилося в системі охорони здоров'я в 2019.