Протягом місяця Нефьодов піде у відставку, - ЗМІ

Як розповів порталу The Page співрозмовник у Кабміні, там практично затверджено рішення про зміну голови Державної митної служби (ДМС) Максима Нефьодова.

"Це питання часу. Вважаю, що протягом місяця він піде у відставку", – зазначило джерело.

Сам Нефьодов розповідав The Page про те, що за нинішніх умов змінювати ДМС досить проблематично. Комітет з фінансової політики та податків Верховної Ради переважно відстоює інтереси контрабандистів. А після того, як Нефьодов ліквідував тіньовий бюджет на митниці, грошей банально стало не вистачати навіть на закупівлю витратних матеріалів та оплату комунальних послуг.

Як інформували Українські Новини, Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нарахування за погодженням з Мінфіном премій в 600% від посадового окладу.