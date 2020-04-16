Нефьодов підтвердив 600% премії: "так, я отримував 6 тижнів такі виплати"

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов підтвердив оприлюднену "Українськими Новинами" інформацію про нарахування за погодженням з Мінфіном премій в 600% від посадового окладу.

Про це сам Нефьодов написав в коментарях під одним зі своїх постів в Фейсбуці, відповідаючи на численні запитання користувачів.

"Так, я отримував 6 тижнів такі виплати", - написав він.

За словами Нефьодова, підвищені премії потрібні йому і його заступникам, оскільки вони не беруть хабарів і живуть на одну зарплату. При цьому він вказав, що зараз (після припинення виплат надбавок) середня зарплата у нього склала 72 тис грн.

Також у відповідь на одне із запитань Нефьодов повідомив, що посадовий оклад у нього становить 28 тис грн без вирахування податків. Тобто, тільки премії за "інтенсивність праці" і за "особливі умови" у разі повернення "вибитої" ним в Мінфіні схеми можуть сягати 150-170 тис грн в місяць (трохи більше 6 тис дол США).

При цьому, виходячи з відповідей Нефьодова, виходить розбіжність в цифрах з документами, наданими Мінфіном. Так, Нефьодов стверджує, що отримував підвищену зарплату "шість тижнів", причому ще до настання карантину.

Також він заявив, що всі надбавки співробітникам Держмитслужби були "зрізані" ще в лютому. "На жаль, з 12 лютого вся митниця отримує голі оклади", - написав Нефедов.

З 1 січня до 12 лютого дійсно виходить 6 тижнів. Але згідно з документами, підвищені премії Нефьодову і його заступникам були узгоджені Мінфіном тільки 27 лютого. А виплати підвищених надбавок і премій припинені міністерством тільки з 1 березня. Тобто, не зрозуміло, на якій підставі голова Держмитслужби отримував підвищені премії в січні-лютому, не маючи на це дозволу. А також, чому виплати були припинені за півмісяця до вказівки Мінфіну.

Як повідомляли "Українські Новини", глава Держмитслужби Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавку в 600% окладу, незважаючи на дикі недобори митниці. Сам глава митної служби, а також три його заступника протягом декількох місяців отримували надбавку в розмірі 300% окладу за "інтенсивність праці" і ще по 300% окладу за "виконання особливо важливої ​​роботи". Дозвіл нараховувати собі такі надбавки з 1 січня 2020 року дало "заднім числом" Міністерство фінансів України у відповідь на звернення самого ж Нефьодова.

При цьому в Міністерстві фінансів України уточнили, що вже з 1 березня 2020 року всі дозволи на нарахування собі "космічних" премій керівництвом підзвітних Мінфіну центральних органів влади були припинені.

Як повідомляли Українські Новини, тільки за перші два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Глава Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.