ДБР похвалилось, як розкрило кінолога на хабарі поліції в 500 гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про спробу дачі хабара співробітникам Національної поліції України в розмірі 500 гривень колишнім інспектором-кінологом відділу охорони Білоцерківської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ДБР.

Колишній інспектор колонії звинувачується у спробі дачі хабара поліцейським (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України), щоб уникнути адміністративної відповідальності за нанесенням побоїв своїй матері (ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР в м. Києві.

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У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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