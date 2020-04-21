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21 квітня 2020, вівторок, 20:06 10
Судова влада 2020-04-21T20:15:01+03:00
Українські Новини
ДБР похвалилось, як розкрило кінолога на хабарі поліції в 500 гривень

ДБР похвалилось, як розкрило кінолога на хабарі поліції в 500 гривень

Тетяна Зотова
Державне бюро розслідувань, ДБР, Хабар поліцейському, Нацполіція України
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: Радіо Свобода
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: Радіо Свобода

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про спробу дачі хабара співробітникам Національної поліції України в розмірі 500 гривень колишнім інспектором-кінологом відділу охорони Білоцерківської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ДБР.

Колишній інспектор колонії звинувачується у спробі дачі хабара поліцейським (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України), щоб уникнути адміністративної відповідальності за нанесенням побоїв своїй матері (ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР в м. Києві.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк. 

Як повідомляли Українські Новини, юрист Олена Лукаш, оцінюючи ефективність антикорупційних органів, заявила, що в сьогоднішній Україні боротьба з корупцією є самим прибутковим бізнесом.

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