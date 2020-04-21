Юрист Елена Лукаш высказала свое мнение об эффективности множества антикоррупционных органов, созданных в Украине за последние 5 лет.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

НАБУ, наш зародыш МВФ, празднует пятилетку создания. Ах, какая борьба идет с коррупцией. Только щепки летят. Подведем финансовые результаты борьбы. Пусть говорят цифры государственного казначейства.

2020 год

Украина, по мнению Transparency International, оказалась среди стран с высоким уровнем коррупции: 126-е место в списке, падение на 2 пункта за год. На данном уровне восприятия коррупции - Киргизстан, Джибути, Азербайджан. По данным Государственного казначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 гривен, или около 515 долларов. Не помогают что-то ни обличители коррупции, ни новые прокуроры, ни Зе-реформы, ни-че-го.

2019 год

Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы. В бюджете на 2019 год статья "конфискованные средства и средства полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения" ИСЧЕЗЛА. Товарищ Порошенко перед выборами страховался как мог.

2018 год

Украина – самая коррумпированная страна в Европе - Transparency International. По итогам 2018 года по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тыс. гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляло 5 010 долларов. В соответствии с законом о госбюджете на 2018 год, к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд гривен, конфискованных судами у коррупционеров.

2017 год

В двух исследованиях Украина признана самой коррумпированной страной Европы. В отчете Европейского суда аудиторов (ЕСА) и в исследовании аудиторской компании Ernst & Young. По состоянию на 1 марта 2017 года за январь и февраль 2017 года в бюджет поступило 5 100 гривен (около 188 долларов), конфискованных за коррупционные правонарушения решениями судов.

2016

За весь 2016 год в бюджет поступило 164,9 тыс. гривен, конфискованных за коррупционные правонарушения решениями судов. (планировалось собрать 7,7 млрд гривен.)

2015

За весь 2015 год в госбюджет поступило 100,1 тыс. гривен из планируемых в бюджете 1,5 млрд гривен.

Закономерно, да? Антикоррупционеры множатся как саранча. → Чем больше антикоррупционеров и выше расходы на их содержание, тем выше коррупция. → Чем активнее они "борются" с коррупцией, тем меньше средств поступает в государственный бюджет.

Вишенкой на торте алеет глава НАБУ. Национальное агентство по борьбе с коррупцией возглавляет коррупционер Сытник.

Сытник, не новое лицо которого вот уже ровно год как не трогает команда Зеленского.

С 2015 года в Украине действует 6 органов, задача которых бороться с коррупцией: НАЗК, НАБУ, САП, ГБР, АРМА, Высший антикоррупционный суд. За 5 лет они стоили налогоплательщикам 7 млрд гривен. В бюджете-2020 на них предусмотрено еще 3,7 млрд гривен.

У меня простой вопрос в никуда… За что граждане Украины содержат тысячи "борцов"? Где данные о наполнении спецфонда в отчетах госказначества? Данные о "борьбе" с возглавленной преступностью? А в ответ – тишина. Борьба с коррупцией продолжается. Это сейчас самый прибыльный бизнес. Затраты на "схватку" налогами оплачивает народ.

Все по плану. Ост.