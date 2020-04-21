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21 квітня 2020, вівторок, 16:45 62
Суспільство 2020-04-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
У гуртожитку на Київщині масове зараження коронавірусом — 2 людини померли, захворіли 37

У гуртожитку на Київщині масове зараження коронавірусом — 2 людини померли, захворіли 37

Кира Молчанова
Вишневе, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У гуртожитку міста Вишневе Київської області медики зафіксували масове зараження коронавірусом, в той час, як всього в області є 356 випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Так, 37 мешканців гуртожитку, який знаходиться у приватній власності, заразилися, двоє з них вже померли. Серед інфікованих є діти. Всього ж в гуртожитку проживає близько 300 осіб. Точну кількість мешканців належить з'ясувати поліції.

За словами Володіна, усіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самому будинку "введено стан особливого пересування".

"Місцева влада поки організовує доставку продовольства, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток", - заявив голова ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 21 квітня 41-й день карантину, до його закінчення залишилося три дні.

Раніше Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

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У гуртожитку на Київщині масове зараження коронавірусом — 2 людини померли, захворіли 37
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