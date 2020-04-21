У Білорусі проведуть парад на 9 травня, незважаючи на протести жителів

Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, незважаючи на поширення коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє Tyt.by.

Міністерство оборони відповів на петицію, в якій більше семи тисяч білорусів вимагали скасувати військовий парад. Адже парад та його репетиції припускають велике скупчення людей, що небезпечно під час пандемії. Петицію з вимогою скасувати парад і підготовку до нього білоруси опублікували ще 29 березня. Її підписали більше 7 тисяч чоловік. Автори петиції зазначили, що цей захід і його репетиції - це велике скупчення людей під час пандемії коронавіруса. При цьому підкреслюється, що інші масові зібрання в країні скасовані.

Незважаючи на те, що інші масові заходи в країні скасовано, парад збираються проводити.

"Складається зараз в Республіці Білорусь епідеміологічна обстановка дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка і проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ", — пояснили в Міноборони Білорусі.

станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивних тесту на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.

Нагадаємо, в Москві Парад Перемоги перенесли на кінець червня з-за коронавіруса.