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21 квітня 2020, вівторок, 11:21 7
Економіка 2020-04-21T11:22:56+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вище, ніж у Європі

Ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вище, ніж у Європі

Григорий Яковенко
Електроенергія, ДТЕК, Ціна на електроенергію
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 21 квітня збільшилася на 9,3%, або на 110 гривень/Мвт-год до 1 286 гривень/Мвт-год в порівнянні з 14 квітня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшився на 33,4%, або на 442 гривні/Мвт-год до 1 766 гривень/Мвт-год.

При цьому на європейській біржі Nord Pool за аналогічний період вартість електроенергії збільшилася на 7% до 5,18 євро/Мвт-год (152,4 гривні/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 21 квітня).

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 5,3%, або на 1,29 євро/МВт-год до 25,69 євро/МВт-год (755,99 гривень/Мвт-год).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.

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