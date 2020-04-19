У ЗСУ кількість заражених коронавірусом збільшилася до 32, з них 2 людини померли

У Збройних силах за станом на 19 квітня зареєстровано 32 випадки захворювання коронавірусом, а по всій Україні кількість зафіксованих випадків COVID-19 становить 5 449. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Командування Медичних сил Збройних Сил України повідомляє, що станом на 19 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

При цьому на даний момент на ізоляції знаходяться 300 осіб, кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 46 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання коронавірусом.

Наголошується, що хворі перебувають у закладах охорони здоров'я (військово-медичний клінічний центр у Вінниці - 1 військовослужбовець, Чернівецький госпіталь - 1, громадянська лікарня у Львівській області - 1).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як не заразитися коронавірусом:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня у Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавіруса.

Також ще 17 квітня армії було зафіксовано 29 випадків коронавіруса.