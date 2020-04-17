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17 квітня 2020, пʼятниця, 14:20 11
Суспільство 2020-04-17T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві через задимлення збільшать кількість техніки для миття вулиць

У Києві через задимлення збільшать кількість техніки для миття вулиць

Елена Новикова
задимлення, Пилова буря, Буря у Києві, миття вулиць

У четвер, 16 квітня, Київ котра накрила пилова буря, яка, за словами екологів, викликана змінами клімату. Через виникнення бурі вулиці Києва вночі мили спецмашинами "Київавтодору" та їх кількість будуть збільшувати. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю, 17 квітня.

"Вчора ввечері по місту пронеслася спочатку піщана буря, потім опустився смог. Було багато різної інформації, різних коментарів щодо пожеж у Чорнобильській зоні, також було багато інформації про підвищенний радіаційний фон в столиці. Вночі мити вулиці виїхали спецмашини "Київатодору". У зв'язку із задимленістю ми збільшимо маршрути та кількість миючої техніки на вулицях Києва", - розповів Кличко.

Також пресслужба КМДА повідомила, що вдень, 17 квітня, на магістральних вулицях дорожники почали використовувати автоколони по 3 спецмашини. Очищають також тротуари.

"Зараз для миття вулиць задіяно 54 одиниці спецтранспорту. Використовують столичні дорожники спецмашину для миття проїжджих частин дорожніми шампунями", - йдеться в повідомленні.

Також в КМДА уточнили, що такі роботи будуть продовжуватися у цілодобовому режимі у всіх районах Києва.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко показав репортаж з Чорнобильської зони.

Також у Києві вже другий день спостерігається задимленість і погіршення якості повітря.

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