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17 квітня 2020, пʼятниця, 13:15 9
Економіка 2020-04-17T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Novus Україна" буде продавати соціально значущі товари без націнки в період карантину

"Novus Україна" буде продавати соціально значущі товари без націнки в період карантину

Елизавета Кесельман
Супермаркет, АТБ-Маркет, Novus, торгова націнка
Novus.Фото: novus.ua
Novus.Фото: novus.ua

Компанія "Novus Україна" (Київ), що розвиває мережу роздрібних продуктових супермаркетів Novus, вирішила продавати соціально значущі товари за цінами постачальників в період карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Мережа магазинів Novus прийняла рішення про продаж за цінами постачальників певного переліку товарів соціально значущих груп", - сказано в ньому.

Зокрема, без націнки торговельної мережі будуть продаватися цукор, крупи (рис, гречка, пшоно, вівсянка), борошно, макарони, яйця, молоко, соняшникова олія, вершкове масло, овочі, лимони.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину.

Регулювання торкнеться 10 продуктів харчування, в тому числі борошна, цукру, макаронних виробів, молока, яєць, хліба, м'яса птиці, вершкового масла і гречки.

Крім того, компанія "АТБ-маркет" має намір продовжити відкривати магазини незважаючи на карантин.

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