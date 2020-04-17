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17 апреля 2020, пятница, 12:51 142
Экономика 2020-04-17T13:17:09+03:00
Українські Новини
В "АТБ" намерены продолжать открывать новые магазины в 2020 несмотря на карантин

В "АТБ" намерены продолжать открывать новые магазины в 2020 несмотря на карантин

Елизавета Кесельман
Карантин, АТБ, АТБ-Маркет, работа супермаркетов, открытие магазинов
АТБ. Фото: пресс-служба АТБ
АТБ. Фото: пресс-служба АТБ

Корпорация АТБ пока что не намерена менять планы по открытию новых магазинов в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Борис Марков на онлайн-дискуссии, организованной Ассоциацией ритейлеров Украины, передают Українськi Новини.

"В 2020 году мы планировали открыть около 100 магазинов. Если какой-то катастрофы на рынке не произойдет, то будем двигаться по намеченному плану. Дело в том, что у нас все магазины, которые запланированы к открытию в этом году, в 90% случаев были приобретены еще в 2019-м и сейчас находятся на разных стадиях подготовки документов или строительства. И этот процесс не имеет смысла останавливать на полпути", - сказал он.

По его словам, введение карантина ускорило реализацию планов АТБ по внедрению онлайн-магазина.

При этом Марков советует бизнесу отложить масштабные инвестиции до 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в пресс-службе АТБ рассказали, как будут работать на время Пасхи.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом компания "АТБ-Маркет" увеличила товарооборот на 22,4%, или на 22,9 млрд гривен, до 126,8 млрд гривен.

"АТБ-Маркет" входит в корпорацию "АТБ" и осуществляет деятельность на рынке розничной торговли, в частности продовольственными товарами.

Согласно реестру юридических и физических лиц, конечными бенефициарами "АТБ-Маркета" являются Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков.

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