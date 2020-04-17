В армії вже майже 30 випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус у Збройних силах за минулу добу, 16 квітня, збільшилася на 1 до 29 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 17 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала і 2 летальних", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходяться 277 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 24 людини.

За добу підтверджений 1 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Так, військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області з 13 квітня проходив лікування в домашніх умовах з діагнозом ГРЗ.

16 квітня через погіршення стану здоров'я він був госпіталізований в інфекційну лікарню в Одесі, ПЛР-тест для діагностики коронавіруса показав позитивний результат.

Стан здоров'я військового стабільний.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за добу коронавірус підтвердили у ще 61 людини.

Також у п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли.