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17 квітня 2020, пʼятниця, 08:57 25 Карта
Суспільство 2020-04-17T11:00:03+03:00
Українські Новини
На основних в'їздах в Київ затори через перевірку температури водіїв

На основних в'їздах в Київ затори через перевірку температури водіїв

Анна Рудык
Карантин, Google maps, Затори в Києві, Коронавірус
Пробки на Житомирському шосе. Карта: Google Maps
Пробки на Житомирському шосе. Карта: Google Maps

В п'ятницю вранці, 17 квітня, на основних в'їздах у Київ утворилися масштабні затори через встановлені КПП, на яких проводять скринінг температури у водіїв. Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, в пробках "застрягли" водії, які в'їжджають в Київ по Житомирському шосе.

Пробки на Житомирському шосе. Карта: Google MapsПробки на Житомирському шосе. Карта: Google Maps

Також пробки скували частина проспекту Академіка Глушкова, де встановлений ще один КПП для перевірки температури у водіїв.

Пробка на в'їзді в Київ на Академіка Глушко. Карта: Google MapsПробка на в'їзді в Київ на Академіка Глушкова. Карта: Google Maps

Крім того, затяжна пробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода.

Пробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода. Карта: Google MapsПробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода. Карта: Google Maps

КПП розміщені на в'їздах і виїздах з міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32 Е;
  • Броварський проспект;
  • Бориспільське шосе;
  • вул. Академіка Глушкова;
  • Житомирське шосе;
  • Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. академіка вернадського, 83 А;
  • 27-й км Столичного шосе.

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.

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