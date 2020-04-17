На основних в'їздах в Київ затори через перевірку температури водіїв

В п'ятницю вранці, 17 квітня, на основних в'їздах у Київ утворилися масштабні затори через встановлені КПП, на яких проводять скринінг температури у водіїв. Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, в пробках "застрягли" водії, які в'їжджають в Київ по Житомирському шосе.

Пробки на Житомирському шосе. Карта: Google Maps

Також пробки скували частина проспекту Академіка Глушкова, де встановлений ще один КПП для перевірки температури у водіїв.

Пробка на в'їзді в Київ на Академіка Глушкова. Карта: Google Maps

Крім того, затяжна пробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода.

Пробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода. Карта: Google Maps

КПП розміщені на в'їздах і виїздах з міста за адресами:

вул. Богатирська, 32 Е;

Броварський проспект;

Бориспільське шосе;

вул. Академіка Глушкова;

Житомирське шосе;

Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. академіка вернадського, 83 А;

27-й км Столичного шосе.

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.