На основних в'їздах в Київ затори через перевірку температури водіїв

В п'ятницю вранці, 17 квітня, на основних в'їздах у Київ утворилися масштабні затори через встановлені КПП, на яких проводять скринінг температури у водіїв. Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передають Українські Новини. Так, в пробках "застрягли" водії, які в'їжджають в Київ по Житомирському шосе. Пробки на Житомирському шосе. Карта: Google Maps Також пробки скували частина проспекту Академіка Глушкова, де встановлений ще один КПП для перевірки температури у водіїв. Пробка на в'їзді в Київ на Академіка Глушкова. Карта: Google Maps Крім того, затяжна пробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода. Пробка на в'їзді до Києва з боку Вишгорода. Карта: Google Maps КПП розміщені на в'їздах і виїздах з міста за адресами: вул. Богатирська, 32 Е; Броварський проспект; Бориспільське шосе; вул. Академіка Глушкова; Житомирське шосе; Гостомельське шосе, 1\/1; Дніпровське шосе; вул. академіка вернадського, 83 А; 27-й км Столичного шосе. Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.