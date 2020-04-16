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16 квітня 2020, четвер, 17:39 17
Зовнішня політика 2020-04-16T19:30:04+03:00
Українські Новини
Місія ООН закликала суд прискорити розгляд справи про вбивство Олеся Бузини

Місія ООН закликала суд прискорити розгляд справи про вбивство Олеся Бузини

Павло Твердохліб
ООН, Олесь Бузина, Моніторингова місія ООН з прав людини, вбивство журналіста
Олесь Бузина. Фото: buzina.org
Олесь Бузина. Фото: buzina.org

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини закликала українські судові органи прискорити розгляд справи про вбивство журналіста Олеся Бузини та притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться на її офіційній сторінці у соціальній мережі Fcebook.

"П'ять років тому письменник і журналіст Олесь Бузина був застрелений серед білого дня біля свого будинку в Києві.

У червні 2015 року міністр внутрішніх справ повідомив про встановлення двох підозрюваних. Проте знадобилося два з половиною роки, щоб завершити розслідування і направити справу до суду. Ми стежили за судовим процесом з самого його початку в лютому 2018 року. Ми бачили спроби втручання в незалежність суддів, а також невиправдані затримки. Два роки потому істотного прогресу в завершенні судового розгляду не досягнуто. Після відведення двох суддів в травні та червні 2019 року судовий процес почався заново в серпні 2019 року.

Ми закликаємо судові органи України прискорити судовий розгляд, виділивши на цю справу усі необхідні ресурси, щоб забезпечити його завершення без подальших затримок. Сім'я жертви має право на справедливість.

Також важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності для зменшення стримуючого впливу таких злочинів на свободу вираження думок", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня 2015 року Олесь Бузина був вбитий 5 пострілами біля під'їзду свого будинку в Шевченківському районі Києва. У злочині звинувачують праворадикалів Дениса Поліщука та Андрія Медведька.

Справа про вбивство українського журналіста Бузини наведена у звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про права людини за 2018 рік як один з прикладів грубих порушень прав людини в Україні та нападів на журналістів і громадських активістів.

Мати журналіста Валентина Бузина вже зверталася до Президента України Володимира Зеленського із проханням про особисту зустріч. Проте їй прийшла відповідь за підписом Руслана Рябошапки, який на той момент був заступником керівника Офісу Президента. За її словами, цей документ був "ні про що".

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня 2019 року мати вбитого письменника Бузини Валентина Павлівна направила генпрокурору Руслану Рябошапці звернення із проханням про особистий прийом.

27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила розслідування вбивства Бузини.

28 квітня 2017 року Державне агентство з питань кіно заборонило показ фільму "Олесь Бузина: життя поза часом".

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