Бужанський показав відео банкету на честь голодомору, через який В'ятровича викликають до ДБР

Народний депутат Максим Бужанський на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив відеоролик, знятий, за його твердженням, під час "неформального спілкування" учасників форуму, приуроченого до 85 річниці пам'яті жертв Голодомору, організованого Українським інститутом національної пам'яті, який в недалекому минулому очолював В'ятрович.

"Так, так от, з приводу банкету на форумі, присвяченому 85 річниці Голодомору, організованому В'ятровичем в 18 році.

Того самого, з приводу можливих розкрадань коштів на організацію якого ДБР завело кримінальну справу, і викликало В'ятровича на допит.

Ці фото і відео зроблені 22 листопада 2018 року.

Ви ж чули крики В'ятровича?

Про те, що кримінальна справа дуже вигідна Росії, про те, що Імперія завдала йому чергового удару і т.і.

А тепер давайте подивимося на фото уважно.

Вам не здається, що це верх цинізму, жерти тістечка і млинчики з червоною рибою на заході, присвяченому Голодомору?

Мені здається, що це плювок в бік тих, хто помер від голоду, в сторону їх пам'яті.

Друге питання.

Вам не здається, що на відео, до речі, там в кінці і сам В'ятрович промайнув, не чотири сотні людей, а трохи менше?

Трохи менше шісдесяти, якщо вірити очам і словами очевидців.

Вам не здається, що засмучені про загиблих від голоду, гості не могли за три дні зжерти тістечок на півмільйона гривень бюджетних грошей?

І останнє.

Вам не здається, що злодій, який спекулює на трагедії Голодомору, це куди гірше, ніж просто злодій?

У мене все.", - резюмував свою замітку в соцмережі нардеп Бужанський.

Як інформували Українські Новини, депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність") заявляє про виклик його на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Мене викликають на допит в ДБР", - написав він.

Він зазначив, що на допит його викликають як свідка у справі, яку ініціював депутат Ради Максим Бужанський ("Слуга народу") - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-річчю пам'яті жертв Голодомору.