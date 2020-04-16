підписатися на розсилку
27 27.5
29.25 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Бужанський показав відео банкету на честь голодомору, через який В'ятровича викликають до ДБР
16 квітня 2020, четвер, 12:45 4 Відео
Політика 2020-04-16T13:00:03+03:00
Українські Новини
Бужанський показав відео банкету на честь голодомору, через який В'ятровича викликають до ДБР

Бужанський показав відео банкету на честь голодомору, через який В'ятровича викликають до ДБР

Павло Твердохліб
Голодомор, Банкет, ДБР, Бужанський, В'ятрович
Банкет на форумі пам'яті жертв Голодомору. Фото: Facebook
Банкет на форумі пам'яті жертв Голодомору. Фото: Facebook

Народний депутат Максим Бужанський на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив відеоролик, знятий, за його твердженням, під час "неформального спілкування" учасників форуму, приуроченого до 85 річниці пам'яті жертв Голодомору, організованого Українським інститутом національної пам'яті, який в недалекому минулому очолював В'ятрович.

"Так, так от, з приводу банкету на форумі, присвяченому 85 річниці Голодомору, організованому В'ятровичем в 18 році.

Того самого, з приводу можливих розкрадань коштів на організацію якого ДБР завело кримінальну справу, і викликало В'ятровича на допит.

Ці фото і відео зроблені 22 листопада 2018 року.

Ви ж чули крики В'ятровича?

Про те, що кримінальна справа дуже вигідна Росії, про те, що Імперія завдала йому чергового удару і т.і.

А тепер давайте подивимося на фото уважно.

Вам не здається, що це верх цинізму, жерти тістечка і млинчики з червоною рибою на заході, присвяченому Голодомору?

Мені здається, що це плювок в бік тих, хто помер від голоду, в сторону їх пам'яті.

Друге питання.

Вам не здається, що на відео, до речі, там в кінці і сам В'ятрович промайнув, не чотири сотні людей, а трохи менше?

Трохи менше шісдесяти, якщо вірити очам і словами очевидців.

Вам не здається, що засмучені про загиблих від голоду, гості не могли за три дні зжерти тістечок на півмільйона гривень бюджетних грошей?

І останнє.

Вам не здається, що злодій, який спекулює на  трагедії Голодомору, це куди гірше, ніж просто злодій?

У мене все.", - резюмував свою замітку в соцмережі нардеп Бужанський.

Як інформували Українські Новини, депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність") заявляє про виклик його на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Мене викликають на допит в ДБР", - написав він.

Він зазначив, що на допит його викликають як свідка у справі, яку ініціював депутат Ради Максим Бужанський ("Слуга народу") - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-річчю пам'яті жертв Голодомору.

Більше новин про: Голодомор Банкет ДБР Бужанський В'ятрович

Інститут нацпам'яті не має документальних підтверд...
У Північній Кореї Кім Чен Ин влаштував великий бен...
Чорновол "повністю вільна": суд не обрав їй запобі...
Інститут нацпам'яті відцензурував біографію Олеся ...
На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати
Новини
Денисова назвала ім'я першого звільненого з полону українця 12:49
Банкет на форумі пам'яті жертв Голодомору. Фото: Facebook
Бужанський показав відео банкету на честь голодомору, через який В'ятровича викликають до ДБР 12:45 Відео
Олег Бахматюк пропонує державі повернення 8 млрд грн заборгованості виведених з ринку банків 12:41
У великодні вихідні в Києві посилять контроль за дотриманням карантину 12:40
В Іонінському монастирі нові випадки коронавірусу. Його хочуть закрити на карантин 12:35
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці 07:30 Документ
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Україна повинна взяти за основу дорожню карту ЄС з ослаблення карантину, - Віталій Нестор 15:54
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекціі Київщини кума Кудрявцева 18:38
більше новин
Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok