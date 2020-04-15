Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати орендарям до кінця карантину

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza у Києві вирішив скасувати нарахування орендної плати орендарям до кінця карантину. Раніше було прийнято рішення скасувати орендну плату до кінця березня. Про це йдеться в повідомленні консалтингової компанії "Українська торгова гільдія", яка є брокером ТРЦ, передають Українські Новини.

"Прийнято рішення про скасування нарахувань (ФАП, OPEX, маркетинг) орендарям, які закриті в період карантину з 1 квітня до дати офіційного закінчення карантину (поки це 24 квітня)", - сказано в ньому.

Наголошується, що рішення не поширюється на орендарів, які в зазначений період часу продовжують вести господарську діяльність в штатному режимі, або в режимі кур'єрської доставки та/або самовивозу на території ТРЦ.

Станом на поточний момент у ТРЦ Ocean Plaza працюють супермаркет "Ашан", аптека, банкомати, платіжні термінали, пункт обміну валют, сервісний стенд Monobank.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine Віталій Бойко вважає, що на скасування плати за оренду торгових місць на період карантину можуть піти багато орендодавців.