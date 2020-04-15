Майже половина громадян України проти співпраці з МВФ, – опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) повідомив, що за результатами опитування, що було проведене 7-11 квітня, майже половина (46%) громадян України проти співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для одержання нових кредитів. Лише близько третини (32%) українців підтримують, а 22% респондентів вагалися з відповіддю.

Про це йдеться у результатах дослідження КМІС.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У ході опитування було проведено 2 000 інтерв'ю у підконтрольних Києву регіонах України. У дослідженні брали участь люди старше 18 років.

14 жовтня 2019 року КМІС публікував думки українців про користь співпраці України з МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, 31 березня на вимогу МВФ Верховна Рада України прийняла закон про продаж землі.