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15 квітня 2020, середа, 14:42 12
Економіка 2020-04-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у багатьох європейських країнах

Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у багатьох європейських країнах

Ярина Вацяк
Електроенергія, ДТЕК, Ціна на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Ціна на електроенергію на ринку "на добу вперед" в рази вища ніж біржові у багатьох європейських країнах

Про це свідчать дані держкомпанії "Оператор ринку" та європейської біржі електроенергії Nord Pool станом на 15 квітня.

Так в Україні за даними ДП "Оператор Ринку" середньодобові ціни на ринку "на добу вперед" становили 1069,86 гривень/МВт.год в об'єднаній енергосистема України і 1736,97 гривень/ МВт.год у Бурштинському енергоострові.

Порівняно з цінами на понеділок 13 квітня ціна в ОЕС знизилися на 12,2%, або на 148,82 гривень/ МВт.год, а на Бурштинському енергоострові - збільшилися на 58,5%, або на 161,88 гривень/ МВт.год

Якщо перевести ціни на 15 квітня в євро за курсом НБУ на 14 квітня, коли відбуваються торги, то ціна в ОЕС становитиме 36,02 євро/ МВт.год, а на Бурштинському енергоострові – 58,48 євро/ МВт.ч.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна на ОЕС перевищують ціни в Норвегії, Швеції і Данії (4,62 євро/ МВт.ч) в 7,8 рази, у Франції (14,48 євро) в 2,5 рази, у Німеччині (20,17 євро) та Австрії (20,23 євро) -в 1,78 рази.

А якщо порівнювати ціни Бурштинського енергоострова – то вони перевищують скандинавські в 12,7 рази, французькі – в 4 рази, німецькі і австрійські – в 2,9 рази.

Якщо ж порівнювати ціни з Угорщиною, куди з Бурштинського энернгоострова Україна (в особі компанії ДТЕК) традиційно експортує електроенергію, то за даними Угорської енергетичної біржі HUPS, середньодобова ціна на ринці "не добу вперед" станом на 15 квітня склала 25,20 євро/ МВт.год (це в 2,5 рази більше, ніж 13 квітня).В підсумку ціна на ОЕС перевищує угорську в 1,4 рази, а ціна Бурштинського енергоострова – в 2,3 рази.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.

 

 

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